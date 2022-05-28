Дзідзьо став жертвою свого двійника - співак потрапив у скандал з виступом на "мажорному" весіллі

Артист обурений, що його ім'я очорняють ті, хто паразитує на його творчості.
Український співак Дзідзьо розповів, що разом з Павлом Зібровим став жертвою дезінформації. Один з луцьких бізнесменів влаштував велике весільне гуляння під час війни. На свято були запрошені двійники відомих українських артистів-Павла Зіброва та Михайла Хоми (DZIDZIO).
Місцеві ЗМІ швидко підхопили новину про те, що співаки вирішили підзаробити, поки в країні йде війна. Шанувальники були обурені таким безчестям і стали критикувати артистів.
Павло Зібров вже дав спростування цієї новини на своїй сторінці в Instagram. За цим послідувала і відповідь Дзідзьо.
"Прочитав про себе в інтернеті фейкову новину, що ніби я нещодавно виступав на якомусь "мажорному" весіллі. В моїй голові не вкладається, як хтось може дозволити собі гуляння під час війни, коли наші хлопці і дівчата захищають Україну ціною власного життя. Виявляється, було таке весілля, де замовили двійника, який, паразитуючи на моїй творчості, підставив мене і заставляє виправдовуватися в тому, чого я не робив. А деякі люди задля хайпу підхоплюють яскраві заголовки новин, навіть не перевіряючи інформацію", - написав Хома.
Також співак підкреслив, що зараз виступає виключно на благо Батьківщини, охопленої війною: "З 24 лютого не тільки я, а й кожен українець допомагає на своєму фронті для спільної перемоги. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну я виступаю тільки для військовослужбовців та поранених в госпіталях. Слава Україні!"
Шанувальники подякували артисту за те, що він не став мовчати, а дав спростування:
"Як би таке прочитала, то не повірила б. Дякую за те, що Ви робите!"
"Не звертай уваги...у 40 міліоному населенню є 10-15% гнид..."
"Я знала! Я вірила, що це неможливо просто! Дякую!!!"
"Гідна відповідь достойної людини!!! Не сумнівались ні на мить!!!"
"Я вам завжди вірила і знала, що Ви б так не змогли".
читайте такожБільше місяця без Олега Винника: Оля Полякова заговорила про те, куди подівся співак
Раніше дружина українського співака Романа Сасанчина розповіла, що їх 5-місячної дочки була діагностована гемангіома - дитині потрібна операція.
Інші новини:
- "Артист, який показав справжні яйця": Alyona Alyona назвала супер-приклад для українського шоубізу
- "А я попереджала вас про війну": дочка Єгорової розповіла про скандальне листування з мамою
- "Хто пише букву Z - так пішли вони в ...": Андрій Макаревич висловився про російську пропаганду