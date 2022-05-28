Дзідзьо став жертвою свого двійника - співак потрапив у скандал з виступом на "мажорному" весіллі

Дзідзьо спростував чутки про виступ на мажорному весіллі / facebook.com/dzidzio

Український співак Дзідзьо розповів, що разом з Павлом Зібровим став жертвою дезінформації. Один з луцьких бізнесменів влаштував велике весільне гуляння під час війни. На свято були запрошені двійники відомих українських артистів-Павла Зіброва та Михайла Хоми (DZIDZIO).

Місцеві ЗМІ швидко підхопили новину про те, що співаки вирішили підзаробити, поки в країні йде війна. Шанувальники були обурені таким безчестям і стали критикувати артистів.

Павло Зібров вже дав спростування цієї новини на своїй сторінці в Instagram. За цим послідувала і відповідь Дзідзьо.

"Прочитав про себе в інтернеті фейкову новину, що ніби я нещодавно виступав на якомусь "мажорному" весіллі. В моїй голові не вкладається, як хтось може дозволити собі гуляння під час війни, коли наші хлопці і дівчата захищають Україну ціною власного життя. Виявляється, було таке весілля, де замовили двійника, який, паразитуючи на моїй творчості, підставив мене і заставляє виправдовуватися в тому, чого я не робив. А деякі люди задля хайпу підхоплюють яскраві заголовки новин, навіть не перевіряючи інформацію", - написав Хома.

Також співак підкреслив, що зараз виступає виключно на благо Батьківщини, охопленої війною: "З 24 лютого не тільки я, а й кожен українець допомагає на своєму фронті для спільної перемоги. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну я виступаю тільки для військовослужбовців та поранених в госпіталях. Слава Україні!"

Дзідзьо спростував чутки про виступ на мажорному весіллі / facebook.com/dzidzio

Шанувальники подякували артисту за те, що він не став мовчати, а дав спростування:

"Як би таке прочитала, то не повірила б. Дякую за те, що Ви робите!"

"Не звертай уваги...у 40 міліоному населенню є 10-15% гнид..."

"Я знала! Я вірила, що це неможливо просто! Дякую!!!"

"Гідна відповідь достойної людини!!! Не сумнівались ні на мить!!!"

"Я вам завжди вірила і знала, що Ви б так не змогли".

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