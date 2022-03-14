Співак Дзідзьо повідомив про трагедію через атаку військ Путіна на Яворський полігон

Дзідзьо з другом / Instagram

Росія випустила 30 крилатих ракет по Яворівському полігону у Львівській області 13 березня.

Через атаку військ Путіна загинули 35 осіб, ще 134 людини були поранені.

Український співак Дзідзьо в Instagram розповів, що серед поранених виявився його друг Роман Кулик, який через війну пішов добровольцем.

Вони працювали разом 15 років, чоловік відповідав за звук, світло, сцену на концертах Дзідзьо. Однак 13 березня отримав три осколкових поранення на Яворівському полігоні. Зараз лікарі борються за його життя.

"Лікарі не відходили від Романа в реанімації, дістали два осколки з легені і печінки, сьогодні третій осколок треба дістати ... Ромчик, я знаю ти сильний духом, непереможний, ти видужаєш", - написав Дзідзьо.

Він додав, що за Романа моляться дружина Наталя і два сини. З'ясувалося, що його хорошим товаришем є не тільки Дзідзьо, а й шоумен Юлік.

"Ромчик - сильний. Вірю, що все буде добре! Приклад для всіх нас", - написав він у коментарях.

Зазначимо, напередодні Джамала виступила в Німеччині на нацвідборі Євробачення, зібравши для українців 3,3 млн євро за три години.

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