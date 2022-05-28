5-місячній доньці Романа Сасанчина потрібна операція - дівчинці діагностували гемангіому

У доньки Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям / Колаж

Дружина українського співачка Романа Сасанчина розповіла, що їхня 5-місячна донька потребує операції.

Минулу ніч у дівчинки була висока температура. У державній клініці схвильованій мамі сказали, що у дитини просто запалене горло, прописали ліки. Однак, одна маленька деталь спонукала Іванну звернутися до лікаря ще раз, на цей раз до приватного.

"Але я почула дивний запах з її вушка і ми поїхали до приватного лікаря і лікар говорить, що це запалення вушка і воно пішло від соплів", - розповіла вона.

Тепер маленька Елізабет отримує необхідне лікування і готується до операції. У дочки Сасанчина виявили гемангіому - утворення на обличчі, яке хірурги радять видалити.

"Були ми в декількох хірургів з гемангіомою і нам сказали, що краще її видаляти, бо вона інтенсивно росте і ріст не зупиняється. Прописували нам в Польщі крапельки, вони б мали зупинити ріст і вона мала б світлішати, але нічого не зупиняє, вона все рівно росте. Хоча ми ними вже користуємося місяць і результату взагалі ніякого немає. Тому, ми вирішили, що видалимо її все ж таки лазером", - поділилася Іванна.

Лікарі радять видалити лазером новоутворення на обличчі 5-місячної Елізабет / instagram.com/annavi_i

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