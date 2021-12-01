DZIDZIO розповів, як помер його 37-річний батько

Степан Хома помер, коли Дзідзьо було 13 / instagram.com/dzidzio

Співак DZIDZIO (Михайло Хома) рано залишився без батька. Артисту було всього 13 років, коли йому довелося пережити одну з найстрашніших втрат у своєму житті.

В інтерв'ю для Зіркового шляху Дзідзьо поділився болючими спогадами про смерть тата.

Степан Хома пішов з життя у 37 років. За словами Дзідзьо, чоловік застудив нерв в області голови, тиждень мучився мігренями, а потім раптово помер. Михайло Хома зазначає, що так достеменно не відомо, чи став причиною смерті батька менінгіт - часи тоді були складні і безгрошові.

Але найбільший біль втрати артист пізнав після похорону батька - Степан був для Дзідзьо прикладом наслідування у всьому.

Артист згадує, як повернувся в будинок після похорону тата: "В той момент я ледь не тріснув від болю. Я пам'ятаю, що думав, зараз так напружу голову, що вона трісне. І хай ліпше трісне, тому що я не можу зрозуміти, що далі".

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Раніше Дзідзьо відверто розповів, чому насправді розлучився з дружиною.

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