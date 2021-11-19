Пономарьов та DZIDZIO заспівали дуетом й презентували кліп

Пономарьов і Дзідзьо презентували новий кліп

Відомі українські співаки Олександр Пономарьов і DZIDZIO (Михайло Хома) заспівали дуетом пісню Пазли і навіть випустили спільний кліп, який з'явився сьогодні на YouTube-каналі Пономарьова.

Пономарьов є автором слів і музики. Режисером відео виступив Володимир Шурубура.

Артисти працювали над Пазлами кілька місяців. Прем'єра відбулася під Всесвітній чоловічий день (19 листопада), і це не збіг. Пономарьов і DZIDZIO хотіли підкреслити важливість чоловічої мудрості у відносинах і сказати, що іноді чоловікові потрібно поступитися, аби показати свою силу.

Сама пісня з'явилася давно, але у співаків не збігалися графіки і її запис відкладався.

"Це пісня, за яку мені не буде соромно, це лірика. Серйозна лірика. Там є над чим подумати. Пісня "Пазли" не підходить ні під які стандарти, які заявляють продюсери музичних радіостанцій. Але коли починаєш під що-небудь підлаштовуватися, це вже ремесло. А там, де є ремесло, мені не подобається", – заявив Пономарьов.

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DZIDZIO в свою чергу заявив, що тема пісні йому дуже близька. З артистом сталася схожа історія, правда, ще в юні шкільні роки.

"Ще в шкільному віці у мене був випадок, коли нам з другом подобалася одна дівчина. Але дівчата завжди вибирають хлопців старшого віку, і вона вибрала його. А я розумів, що не зможу заважати і змагатися з другом. Тому поступився", - зізнався Хома.

Розлучення Дзідзьо

Ярослава і Михайло Хома в шлюбі з 2015 року після тривалих відносин.

У недавньому інтерв'ю Ярослава Притула оголосила, що підозрювала Дзідзьо в зрадах, але не змогла знайти доказів.

Dzidzio розповів, як проходить процедура розлучення і поділу майна, і зазначив, що надійде, як адекватний чоловік.

Ярослава назвала причину розлучення з Дзідзьо після 8 років шлюбу.

Нагадаємо, що про розлучення першим заявив Дзідзьо. Він назвав причиною розставання їх молодий вік, в якому пара ще не готова до шлюбу.

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