Пономарьов та DZIDZIO заспівали дуетом й презентували кліп

Артисти працювали над Пазлами кілька місяців. Прем'єра відбулася у всесвітній чоловічий день.
Відомі українські співаки Олександр Пономарьов і DZIDZIO (Михайло Хома) заспівали дуетом пісню Пазли і навіть випустили спільний кліп, який з'явився сьогодні на YouTube-каналі Пономарьова.
Пономарьов є автором слів і музики. Режисером відео виступив Володимир Шурубура.
Артисти працювали над Пазлами кілька місяців. Прем'єра відбулася під Всесвітній чоловічий день (19 листопада), і це не збіг. Пономарьов і DZIDZIO хотіли підкреслити важливість чоловічої мудрості у відносинах і сказати, що іноді чоловікові потрібно поступитися, аби показати свою силу.
Сама пісня з'явилася давно, але у співаків не збігалися графіки і її запис відкладався.
"Це пісня, за яку мені не буде соромно, це лірика. Серйозна лірика. Там є над чим подумати. Пісня "Пазли" не підходить ні під які стандарти, які заявляють продюсери музичних радіостанцій. Але коли починаєш під що-небудь підлаштовуватися, це вже ремесло. А там, де є ремесло, мені не подобається", – заявив Пономарьов.
DZIDZIO в свою чергу заявив, що тема пісні йому дуже близька. З артистом сталася схожа історія, правда, ще в юні шкільні роки.
"Ще в шкільному віці у мене був випадок, коли нам з другом подобалася одна дівчина. Але дівчата завжди вибирають хлопців старшого віку, і вона вибрала його. А я розумів, що не зможу заважати і змагатися з другом. Тому поступився", - зізнався Хома.
Розлучення Дзідзьо
Ярослава і Михайло Хома в шлюбі з 2015 року після тривалих відносин.
У недавньому інтерв'ю Ярослава Притула оголосила, що підозрювала Дзідзьо в зрадах, але не змогла знайти доказів.
Dzidzio розповів, як проходить процедура розлучення і поділу майна, і зазначив, що надійде, як адекватний чоловік.
Ярослава назвала причину розлучення з Дзідзьо після 8 років шлюбу.
Нагадаємо, що про розлучення першим заявив Дзідзьо. Він назвав причиною розставання їх молодий вік, в якому пара ще не готова до шлюбу.
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