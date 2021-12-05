DZIDZIO зізнався, як переживає розлучення під прицілами камер

Дзідзьо повідав як переживає розлучення / instagram.com/dzidzio/

Популярний співак, музикант, актор і режисер DZIDZIO у відвертому інтерв'ю OBOZREVATEL розповів, як зважився на розлучення і чому не вважає бізнесом свою діяльність.

У артиста запитали, як він переживає розлучення під прицілами камер.

"У відомих людей синяк синє. Краще, більше хвалять і більше лають. Тому ми повинні на все йти свідомо. Тому що це неправильно жити в отруєному стані. І самому кислому ходити, не хотіти повертатися додому і їй зіпсувати життя. У нас попереду щасливе, усміхнене, здорове, веселе життя. Тому треба радіти і слава богу, у мене навіть в серці відгукується, коли я це кажу, відпускає цей камінь. Не можна жити в образі. Мені здається, найголовніша негативна сторона людей-це жити в образі.

Дзідзьо розповів, що йому не вистачає для щастя:

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"Просто говорити собі в дзеркало - я щасливий. Проживати життя. Не жити ілюзіями – ось завтра, післязавтра, через рік... починаємо жити сьогодні вже! Радіти людям, зустрічатися. Перш за все посміхайтеся побільше, говорите "Добрий день", говорите "дякую". Мамі зателефонуйте більше разів, татові. Є на когось образа - зателефонуйте першим. Простити. А якщо бачите, що людина на вас ображається, хоча ви невинні – все одно передзвоніть, скажіть: "досить сердитися, давай життя проживати, а не пропускати".

Раньше Дзідзьо відверто розповів, чому насправді розлучився з дружиною.

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