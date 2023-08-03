Джонні Депп з'явився в обіймах з українкою на тлі 'вкидів' про 'любов' до Росії

Роспропаганда постійно намагається показати Деппа як "прихильника "русского мира".

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Депп "засвітився" з українською біженкою / Колаж Главред. Фото: соцмережі Iryna Fedorenko, BILD

Голлівудський актор Джонні Депп нещодавно показався в мережі з українкою Іриною Федоренко. Жінка мешкає зараз у Німеччині, хоча сама - з Маріуполя.

Як пише BILD, Ірина "спіймала" Джонні для селфі у день концерту його гурту Hollywood Vampires в Мюнхені. Однак перша зустріч з кінозіркою відбулася 15 липня - теж під час концерту Hollywood Vampires, проте в Гамбурзі.

Ірина протягом 20 років писала портрети Деппа і мріяла його побачити наживо.

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На опублікованих знімках Депп гаряче обіймає українку, вона ж світиться від щастя, що познайомилася зі своїм кумиром. У соцмережах Ірина позначила зірку і додала сердечко у кольорах українського прапора.

Ірині довелося покинути рідну домівку в Маріуполі в березні 2022 року - коли російська армія вторглася в Україну і почала "засипати" її місто бомбами. До Мюнхена жінка забрала свого 15-річного сина і 67-річну матір.

Під час зустрічі з Деппом 15 липня Ірина залишила радісний пост: після розмови із зіркою під час виступу Hollywood Vampires на сцені з'явився український прапор. Такий жест українку дуже зворушив.

Джонні Депп і Росія

На тлі міжнародного тиску і засудження дій Путіна роспропаганда почала ліпити фейки про зірок, які нібито підтримують агресію Росії. Під московську пропагандистську машину потрапив і Джонні Депп.

У середині липня у низці російських ЗМІ з'явилася інформація про нібито наміри артиста за великі гроші приїхати в Росію. Зірка "погодився" записати спільний трек за 370 тисяч доларів з музичним гуртом "ЯМОРЕ".

Це був не перший "вкид" пропаганди. Раніше пропагандисти скористалися стандартним до глядачів зверненням Деппа під час кінопрем'єри, висвітливши його як доказ продемонстрованої "підтримки" росіян. Наклеп тоді спростував директор кінокомпанії Деппа, підкресливши, що актор не збирається відвідувати Росію і не записував відео особисто для росіян.

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