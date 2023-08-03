ПВК "Вагнер" підійшла до кордону Литви: Науседа терміново зустрівся з Моравецьким

Частина вагнерівців перебувають у районі білоруського міста Гродно, що неподалік від кордону з Литвою і Польщею. Це означає зручну позицію для провокацій.

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ПВК "Вагнер" підійшла до кордону Литви/ колаж: Главред, фото: скрін, Twitter Gitanas Nausėda

Частина найманців приватної військової компанії "Вагнера" підійшла до кордону Литви. Вони зайняли позиції у районі Гродно в Білорусі.

Це місце розташування вагнерівців зручне для того, щоб здійснювати провокації. Про це повідомив президент країни Гітанас Науседа під час зустрічі з прем’єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким, яку вони провели на тлі провокацій Білорусі, повідомляє LRT.

"Частина ПВК "Вагнера" підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі", – зазначив Науседа.

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Він наголосив, що у Білорусі уже може бути близько 4 тисяч найманців ПВК "Вагнера" і зазначив, що ця кількість може зрости навіть до 10 тисяч.

Науседа додав, що його країна уже вжила заходів для протидії – було посилено охорону кордону та оновлено плани прикриття держкордону Литви. Також були передбачені посилення з боку армії.

Після зустрічі з польським прем’єром Матеушем Моравецьким Науседа наголосив на своїй сторінці у Twitter, що присутність вагнерівців у Білорусі створює додаткові ризики для Литви, Польщі і союзників по Північноатлантичному альянсу.

"Продуктивна зустріч з польським прем'єрміністром Матеушем Моравецьким на Сувалкському коридорі, щоб обговорити безпекову ситуацію на наших кордонах. Присутність найманців "Вагнера" в Білорусі є додатковим фактором ризику для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними і готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій", – написав лідер Литви.

Вагнерівці у Білорусі

Нагадаємо, Євген Пригожин зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" вирушив до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після військового заколоту і спроби походу на Москву.

Після цього повідомлялося, що біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація. "Вагнерівці" почали підготовку білоруського спецназу недалеко від кордонів з Польщею. Як повідомляло Reuters, Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців".

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вагнерівці рушили до Сувальського коридору і що Польщі загрожує гібридна атака. Він розповів, що понад 100 найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі йшли в бік Сувальського коридору, який з’єднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область країни-агресорки Росії та Білорусь.

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