Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства на мосту - що сталося

Соліст гурту Bon Jovi опинився в потрібний час у потрібному місці щоб зберегти людині життя.

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Джон Бон Джові новини - Джон Бон Джові врятував жінку від стрибка з мосту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський рок-музикант Джон Бон Джові відомий своєю благодійною діяльністю. І тепер цілком очевидно, що він займається цим не для галочки, а тому що в артиста дійсно велике серце.

Нещодавно Бон Джові буквально врятував життя людині. Про це повідомляє видання Page Six.

Під час зйомок нового кліпу в місті Нешвілл, Теннессі, на мосту через річку Камберленд музикант побачив жінку, яка вже переступила через поруччя і готувалася стрибнути. Бон Джові разом з іншою перехожою став підходити до бідолашної дуже повільно і намагався вмовити її не робити фатальну помилку.

відео дня

Трохи поговоривши, музикант обійняв її та за допомогою перехожої витягнув приголомшену жінку назад на міст. Відео цієї події поширив Поліцейський департамент міста Нешвілл.

Дивіться відео, як Джон Бон Джові врятував жінку від стрибка з мосту:

NEW: Співак Jon Bon Jovi рятує жінку від стрибка з мосту в Нешвіллі, штат Теннессі, під час зйомок музичного відео.



Молодець.



Бон Джові бачили, як він наближався до 62-річної жінки на пішохідному мосту Джона Сейгенталера.



Музикант нахилився над перилами, перш ніж... pic.twitter.com/msyGSU3hQW - Collin Rugg (@CollinRugg) September 11, 2024

Хто такий Джон Бон Джові? Джон Бон Джові - американський рок-музикант, поет-пісняр і актор, насамперед відомий як вокаліст, гітарист і засновник популярного американського рок-гурту Bon Jovi, повідомляє Вікіпедія. Найпопулярніші хіти - "It's My Life", "You Give Love a Bad Name", "Livin' On A Prayer", "Bad Medicine" та "Wanted Dead or Alive".

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