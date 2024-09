Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства на мосту - що сталося

Американський рок-музикант Джон Бон Джові відомий своєю благодійною діяльністю. І тепер цілком очевидно, що він займається цим не для галочки, а тому що в артиста дійсно велике серце.

Нещодавно Бон Джові буквально врятував життя людині. Про це повідомляє видання Page Six.

Під час зйомок нового кліпу в місті Нешвілл, Теннессі, на мосту через річку Камберленд музикант побачив жінку, яка вже переступила через поруччя і готувалася стрибнути. Бон Джові разом з іншою перехожою став підходити до бідолашної дуже повільно і намагався вмовити її не робити фатальну помилку.

Трохи поговоривши, музикант обійняв її та за допомогою перехожої витягнув приголомшену жінку назад на міст. Відео цієї події поширив Поліцейський департамент міста Нешвілл.

Хто такий Джон Бон Джові?

Джон Бон Джові - американський рок-музикант, поет-пісняр і актор, насамперед відомий як вокаліст, гітарист і засновник популярного американського рок-гурту Bon Jovi, повідомляє Вікіпедія. Найпопулярніші хіти - "It's My Life", "You Give Love a Bad Name", "Livin' On A Prayer", "Bad Medicine" та "Wanted Dead or Alive".