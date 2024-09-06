Протистояння триває: стали відомі подробиці заповіту Алена Делона

Покійний Делон своєю останньою волею дав чітко зрозуміти, кого з дітей він вважав своїм фаворитом.

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Ален Делон смерть - хто отримає спадок Алена Делона / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У серпні 2024 року у віці 88 років цей світ покинула легенда кінематографа - французький актор Ален Делон. Після себе артист залишив трьох дітей, стосунки з якими за життя у нього складалися дуже непросто.

Майже через місяць після смерті батька спадкоємці Делона отримали поштою його заповіт - документ надіслав їм нотаріус актора. Як повідомляє видання Le Figaro, остання воля Алена Делона описана на чотирьох сторінках.

У документі містяться розпорядження актора щодо долі його рухомого і нерухомого майна. Повідомляється, що рівного розподілу не відбулося.

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Так 50% спадщини Алена Делона отримає його єдина донька Анушка. Його сини Ентоні та Ален-Фаб'єн (єдиноутробний брат Анушки) можуть претендувати на 25% кожен. У спадкоємців актора є місяць, щоб оскаржити волю покійного батька.

Хто такий Ален Делон? Ален Фаб'єн Моріс Марсель Делон - французький актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність здобув після фільмів "На яскравому сонці" (1960), "Рокко і його брати" (1960), "Леопард" (1963), "Чорний тюльпан" (1964), номінант на премію "Золотий глобус" у категорії "Найкращий дебютант". Володар премії "Сезар" за найкращу чоловічу роль у картині "Наша історія" (1984). Офіцер ордена Почесного легіону.

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