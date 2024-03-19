Дженніфер Лопес знялася в сукні від українського бренду

Голлівудська зірка і співачка Дженніфер Лопес уже далеко не вперше обирає українські бренди для своїх ультрамодних образів.

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Дженніфер Лопес обрала українську сукню для зйомки / колаж Главред, фото Instagram

Відома голлівудська акторка та латиноамериканська співачка Дженніфер Лопес вкотре обрала річ українського бренду для своїх фотосесій. Цього разу вона обрала сукню від Lever Couture спеціально для промознімків до нового треку This Time Around. Відповідні світлини Лопес опублікувала в соцмережі Instagram.

На фото видно, що тканина сукні має практично невагому текстуру. Цікаво, що вперше сукню було представлено ще 2022 року в колекції Leleka на Токійському Тижні моди.

До того ж Лопес є не першою зіркою, яка обирає бренд Lever Couture. У таких речах люблять ходити Мілла Йовович, Волліс Дей, Леді Гага і Тіна Кароль.

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У схожій на цю сукню Лопес торік на "Оскарі" прогулювалася нігерійська співачка Tems. А цього року Лорен Санчес, наречена найбагатшої людини у світі та глави корпорації Amazone Джеффа Безоса, на вечірку Vanity Fair "Оскара-2024" прийшла в сукні від Lever Couture червоного кольору з об'ємними рукавами і довгим шлейфом.

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсерка і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою. У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.

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