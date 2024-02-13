Лопес за величезні гроші заспівала і станцювала в Дубаї в оточенні путіністів

Дженніфер Лопес стала однією з головних зірок на відкритті елітного готелю в Дубаї, ОАЕ, під назвою One&Only One Za'abeel.

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Лопес виступила в ОАЕ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Всесвітньо відома латиноамериканська співачка й акторка Дженніфер Лопес за хороший гонорар у $5 млн (за нинішнім курсом - понад 188 млн гривень). виступила на відкритті елітного готелю One&Only One Za'abeel у Дубаї (ОАЕ). Про це пише портал "Обозреватель".

Артистка спершу пройшлася червоною доріжкою в люксовій сукні, а потім вийшла на сцену, щоб розважати гостей заходу своїми піснями.

Крім Лопес і низки інших світових знаменитостей - колишньої супермоделі Наомі Кемпбелли, актриси Ванесси Гадженс, кінозірки Ідріса Ельби, - на відкриття прибули також відомі путіністи. Зокрема, і телеведучий Андрій Малахов, актриса Равшана Куркова, телеведуча Олена Летуча тощо.

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До слова, для Лопес такий виступ за 5 млн доларів швидко обернувся скандалом у США. Але там невдоволення висловили представники спільноти ЛГБТК+. Як відомо, Об'єднані Арабські Емірати дуже нетолерантні до таких людей.

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.

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