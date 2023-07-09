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Дорофєєва емоційно відреагувала на фото "з РАГСу" - винен Дантес

Анна Підгорна
9 липня 2023, 12:16 оновлено 9 липня, 12:16
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Надя Дорофєєва розповіла передісторію знімку, через який її знову "одружили" з Кацуріним.
Надя Дорофєєва, Міша Кацурін
Надя Дорофєєва розповіла, чому опинилася з Мішею Кацуріним в ЦНАПі / колаж: Главред, фото : instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва днями стала жертвою папараці: чутки про її заміжжя з ресторатором Мішею Кацуріним знову стали набирати обертів після того, як їх разом застукали в одному з київських ЦНАПів.

І поки шанувальники продовжують вітати її з другим заміжжям, артистка вирішила озвучити свою версію подій. На своїй сторінці в Instagram Дорофєєва зробила репост гучного знімка "з РАГСу".

"Не дають вже спокійно оформити субсидію", - підписала фото вона з натяком, що до шлюбу її похід в ЦНАП не відноситься. Такої ж версії дотримується і ведучий Слава Дьомін, який розповів, що возитися з папірцями співачці доводиться через її колишнього чоловіка, музиканта і коміка Володимира Дантеса.

відео дня

У березні минулого року Дантес і Дорофєєва повідомили про розставання після 7 років відносин. Офіційно пара розлучилася на початку 2023 року, проте вони все ще залагоджують деякі питання. Зокрема, під питанням поки доля будинку під Києвом, де артисти жили, як сім'я.

У своєму Telegram- каналі Дьомін стверджує, що в держ.установі Додо опинилася саме у зв'язку з цим. "Точно знаю, що саме на цій фотці вони не розписувались, а... виписувалась... Надя... зі спільного будинку Крюківщині, де жила разом з Вовою Дантесом. Так що поки пишне весілля скасовується", - пише ведучий.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін
Надя Дорофєєва розповіла, чому опинилася з Мішею Кацуріним в ЦНАПі / instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

Також стало відомо, що вдруге мамою стала українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) - артистка приховувала вагітність, тому поява дитини стала для шанувальників справжнім сюрпризом.

Інші новини:

шоу-бізнес Надя Дорофєєва Володимир Дантес Дьомін новини шоу бізнесу Міша Кацурін
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