Фаворит Холостячки після гей-весілля готується стати батьком

Андрій Хветкевич розповів, коли він та його чоловік Феліпе стануть батьками.

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Андрій Хветкевич та його чоловік Феліпе готуються стати батьками - він розповів, коли поповнення / колаж: Главред, фото: instagram.com/diveeasy

У травні Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер та учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, зв'язав себе узами шлюбу зі своїм давнім бойфрендом.

Нещодавно яскрава парочка почала активно вити сімейне гніздечко. У соціальних мережах Хветкевича, крім знімків подорожей, стали з'являтися ще й фото його з Феліпе нового житла. Вони осіли в США, і, за словами Андрія, починають замислюватися про потомство.

Про це він розповів у інтерв'ю Славі Дьоміну. Молода сім'я планує скористатися послугами сурогатної мами, але з пошуком правильної жінки не поспішає. Хветкевич хоче мати достатню фінансову подушку на випадок всіх передбачених і непередбачених витрат.

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"Я хочу, щоб було все більш стабільно у нашій сім'ї. Тому що мій бізнес - це компанія в Україні. Через війну я бачу проблеми, замовлень менше... Є нестабільність в Україні... Якщо ми будемо займатися цим питанням про дитину, це буде сурогатне материнство, і це недешево. Мені потрібно як мінімум 50 тисяч доларів на початок цього процесу, це не маленькі гроші", - розповідає Андрій Хветкевич.

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