Два тижні в лікарні та ізоляція до Великодня: Кейт Міддлтон госпіталізували

42-річній принцесі Уельській необхідно багато часу для відновлення.

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Кейт Міддлтон зробили операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кенсінгтонський палац, резиденція наслідних принців Великобританії, повідомив тривожну новину - Її високість принцеса Кетрін Уельська вчора була доставлена в лікарню, де їй провели операцію на черевній порожнині. Згідно із заявою, хірургічне втручання було плановим, і пройшло успішно.

Проте Кейт Міддлтон буде залишатися в лікарні як мінімум два тижні. Далі вдома її чекає тривалий процес відновлення - за попередніми прогнозами принцеса Уельська не зможе повернутися до виконання своїх королівських обов'язків як мінімум до Великодня-2024 (31 Березня - прим. редактора).

Крім того в заяві від імені Кетрін Уельської було висловлено прохання про збереження її персональних медичних даних в секреті. Це означає, що причини для її госпіталізації Британський королівський двір не буде розголошувати у майбутньому.

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Підвищений інтерес до стану здоров'я Міддлтон може негативно позначитися на її з принцом Вільямом дітях - 10-річному Джорджі, 5-річному Луї та 8-річній Шарлотті. У зв'язку з цим сім'я Уельських також висловила надію, що приватність їх спадкоємців не буде порушена недоречними запитами на приватну інформацію.

Офіційна заява Кенсінгтонського палацу про госпіталізацію принцеси Уельської Кетрін / instagram.com/princeandprincessofwales

Раніше королівський експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Також, після коронації Чарльза III, королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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