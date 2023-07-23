Грає в довгу: експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості

Експерти вважають, що Кейт Мідлтон не така проста, як здається на перший погляд.

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Меган Маркл і Кейт Міддлтон ніколи не стануть подругами/ royal.uk, instagram.com/sussexroyal

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон — міцний горішок. Принаймні так вважає Королівський експерт Валентин Лоу.

У недавньому інтерв'ю виданню Page Six, він розповів, що 41-річна королівська особа "жорсткіша", ніж показує.

"Цікаво, що за лаштунками вона набагато жорсткіша, ніж ми думаємо", — сказав він.

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"Вона симпатична жінка, красиво одягається, мило посміхається, займається досить безперечною благодійністю", — пояснив автор.

Лоу сказав, що один із прикладів жорсткості принцеси Уельської стався після гучного інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл з Опрою Вінфрі, яке вийшло в ефір у березні 2021 року.

Тоді, на відвертій зустрічі Меган Маркл, якій також 41 рік, поділилася, що у неї були думки про самогубство під час її короткого перебування в якості члена королівської сім'ї. Тоді ж 38-річний герцог Сассекський натякнув, що монархія стала заздрити Маркл, побачивши, наскільки вона популярна під час першого турне пари по Австралії.

Герцогиня Сассекська також стверджувала, що Міддлтон була тим, хто змусив її плакати над сукнями дівчат-квіткарок на весіллі з Гаррі в 2018 році, а не навпаки, як повідомлялося раніше.

Найбільше турбує те, що Маркл, яка має змішану кров, стверджувала, що, коли вона була вагітна своїм сином, принцом Арчі, неназваний член Королівської сім'ї висловив занепокоєння з приводу того, "наскільки темною може бути його шкіра, коли він народиться".

Нагадаємо, раніше на церемонії коронації принцеса Кетрін Уельська практично перетягнула всю увагу на себе і виглядала як "справжня королева"і "грецька богиня цього модного театру".

Раніше також принцеса Кейт Міддлтон зіграла на роялі у фіналі Євробачення.

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