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Дочекалися: принц Вільям висловився про стан Кейт Міддлтон

Еліна Чигис
1 травня 2024, 14:25
Принц Вільям дав рідкісний коментар про стан здоров'я онкохворої Кейт Міддлтон.
Кейт Міддлтон, принц Вільям
Вільям розповів, що вони з Кейт Міддлтон з усім справляються / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Вільям повернувся до своїх королівських обов'язків після довгої перерви у зв'язку з діагнозом його дружини принцеси Кейт Міддлтон - рак.

Після операції у Кейт на черевній порожнині, всі сімейні обов'язки лягли на плечі принца, але він все ж вирішив поєднувати сімейні турботи і роботу.

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Як повідомляє видання Daily Mail, принц Вільям побував в офісі компанії Low Carbon Materials у Сіхемі, графство Дарем, яка стала фіналістом його премії Earthshot Prize 2022 року. Там принц, звісно ж, поспілкувався зі співробітниками.

Насамперед у Вільяма запитали про дружину і дітей.

"Усе добре, спасибі. Ми з усім чудово справляємося", - бадьоро відповів Вільям.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон і принц Вільям - останні новини по темі

Зазначимо, з'явилися чутки, що принц принц Вільям і Кейт Міддлтон запропонували, щоб герцог і герцогиня Сассекські приїхали до Британії зі своїми дітьми - Арчі та Лілібет, але ті відмовили.

А також джерело одного зі ЗМІ стверджує, що плановою операцією Кейт Міддлтон на черевній порожнині було видалення матки. Швидше за все, через новоутворення. А коли лікарі зробили гістологію, було виявлено рак товстої кишки.

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