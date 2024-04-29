Налякали до гикавки: принц Вільям та Кейт Міддлтон показали нове моторошне фото

Святкування річниці весілля обернулося для Уельських новим скандалом.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон весілля - принц і принцеса Уельські показали нове фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

29 квітня 2011 року в Лондоні відбулося одне з найяскравіших весіль століття - Кейт Міддлтон вийшла заміж за спадкоємця британського престолу принца Вільяма. Сьогодні принц і принцеса Уельські відзначають мереживне весілля - 13 років шлюбу.

За традицією в офіційному блозі Їхніх Королівських Високостей в Instagram з'явився сімейний портрет пари. Утім, вибір цього року на тлі новин про онкологію принцеси багатьом здався максимально невдалим.

На честь 13-ї річниці було оприлюднено раніше неопублікований весільний портрет принца Вільяма та принцеси Кетрін авторства фотографа Міллі Пілкінгтон. Фотографію зроблено в чорно-білих тонах, що налякало громадськість.

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Багатьом знімок здався траурним, і в коментарях чи не частіше за привітання люди пишуть, що їхньою першою думкою, дивлячись на це фото, стало, що в британської королівської сім'ї сталося щось жахливе: "Чому чорно-біле? Боже, я мало не зомліла!", "Чорно-біла фотографія? Це мене лякає!", "У мене мало не стався серцевий напад через чорно-білу фотографію...", "Я подумала, що вони померли" тощо.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини:

Нагадаємо, у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон виявили рак. Про це розповіла сама принцеса Уельська у відеозверненні. Вона розкрила подробиці лікування і попросила про приватність.

Також відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон - Пірс Морган вважає, що принцеса Кетрін переживає серйозну кризу через підвищену увагу суспільства до свого здоров'я.

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