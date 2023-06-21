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Дантес розповів, чи реально хотів образити треком "Чуєш" Дорофєєву

Дмитро Відоменко
21 червня 2023, 11:16 оновлено 21 червня, 11:20
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Днями співак Володимир Дантес презентував свій новий україномовний трек "Чуєш". Фанати почули в ньому відсилання до його шлюбу з Надею Дорофєєвою.
Дантес, Дорофєєва
Дантес каже, що ні в якому разі не намагався образити Дорофєєву / колаж УНІАН

Український попспівак, стендап-комік і волонтер Володимир Дантес презентував нову україномовну пісню "Чуєш". Фанати подумали, що в рядках пісні є відсилка до колишньої дружини музиканта – співачки Наді Дорофєєвої.

Втім, сам Дантес в ефірі станції "Наше радіо" стверджував, що композиція ніяк не пов'язана з його ексдружиною.

Багатьох фанатів, зокрема, зачепила рядок "Гарна ти? Обліш. Зараз ти як миш". Шанувальники Дорофєєвої сприйняли це як образу для неї.

Однак Дантес стверджує, що не став би опускатися до такого примітиву.

"Ні в якому разі. Дуже дивно, що люди натягують саме такий сенс на цю фразу, тому що я ніколи б в житті не зміг так сказати про свою колишню. По-перше, тому що я поважаю свої колишні стосунки. Якщо я так її називаю, то я і себе опускаю. А я себе теж дуже люблю, тому не можу такого допустити", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.

Також про це висловилася сама Дорофєєва - артистка різко відреагувала на славу "розлучниці", яку придбала через роман з Кацуріним, але не шкодує про скоєне. І нинішньому коханому вона присвятила пісню "Щоб не було".

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