Дантес розповів, чи реально хотів образити треком "Чуєш" Дорофєєву

Український попспівак, стендап-комік і волонтер Володимир Дантес презентував нову україномовну пісню "Чуєш". Фанати подумали, що в рядках пісні є відсилка до колишньої дружини музиканта – співачки Наді Дорофєєвої.
Втім, сам Дантес в ефірі станції "Наше радіо" стверджував, що композиція ніяк не пов'язана з його ексдружиною.
Багатьох фанатів, зокрема, зачепила рядок "Гарна ти? Обліш. Зараз ти як миш". Шанувальники Дорофєєвої сприйняли це як образу для неї.
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Однак Дантес стверджує, що не став би опускатися до такого примітиву.
"Ні в якому разі. Дуже дивно, що люди натягують саме такий сенс на цю фразу, тому що я ніколи б в житті не зміг так сказати про свою колишню. По-перше, тому що я поважаю свої колишні стосунки. Якщо я так її називаю, то я і себе опускаю. А я себе теж дуже люблю, тому не можу такого допустити", – підсумував він.
Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.
Також про це висловилася сама Дорофєєва - артистка різко відреагувала на славу "розлучниці", яку придбала через роман з Кацуріним, але не шкодує про скоєне. І нинішньому коханому вона присвятила пісню "Щоб не було".
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