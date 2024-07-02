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Який вигляд і чим займається позашлюбний син Лукашенка

Олена Кюпелі
2 липня 2024, 11:51
307
Син Лукашенка навчається в Пекіні і збирається будувати кар'єру в політиці.
Який зараз вигляд має син Лукашенка Який
зараз вигляд має син Лукашенка / Колаж Главред, фото Instagram/ lukashenko_nikolay

Білоруський диктатор і самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко виховує сина Миколу. І хоча спадкоємець рідко з'являється на публіці, його називають можливим наступником нескінченного правління самого Лукашенка.

До слова, як і у випадку з путіністом Кіркоровим, достеменно не відомо, хто ж є матір'ю хлопця. Свого часу Лукашенко відмовився назвати ім'я матері Миколи, але повідомив, що вона працює лікарем. За основною версією, що проходить у ЗМІ, матір'ю Миколи є Ірина Абельська, колишня головлікарка лікарні Управління справами президента Білорусі, яка була особистим лікарем терориста Лукашенка.

Ірина Абельська - можлива мати сина Лукашенка
Ірина Абельська - можлива мати сина Лукашенка / Фото nashaniva

За даними дружніх до Білорусі пропагандистських російських ЗМІ, син Лукашенка навчається не в Росії і не в Білорусі, а в Пекіні.

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Який вигляд має син Лукашенка Який
вигляд має син Лукашенка / Скріншот телеграм-каналу "Не Малахов"

"Микола Лукашенко, який навчається в Пекінському університеті за обміном, є найкращим студентом на курсі, розповів представник китайського вишу в ефірі білоруського телебачення. Він дуже скромний, нікому не каже, що він син президента... Я за ним спостерігав. Він, дійсно, дуже добре вчиться, він найкращий студент на курсі. Вдумливий хлопець", -розхвалює сина терориста пропагандистський телеграм-канал Не Малахов.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимності не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

Микола Лукашенко народився 31 серпня 2004 року. З 2008 року Лукашенко регулярно виводить свого сина у світ. Син Лукашенка брав участь у військових навчаннях "Осінь-2008". Він стояв поруч зі своїм батьком і навіть віддавав військове вітання генералам, які рапортували.

Коля Лукашенко навчається в Пекіні
Коля Лукашенко навчається в Пекіні / Скриншот Instagram/lukashenko_nikolay

Тим часом, очікується, що син Микола Лукашенко стане наступним самопроголошеним президентом республіки Білорусь.

Син Лукашенка також є частим учасником російських пропагандистських шоу та гостем телебачення. Очевидно, що пропагандисти терористичної Росії є дуже лояльними щодо сина білоруського диктатора.

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