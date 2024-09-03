Донька Валерія Залужного "злила" його таємницю - усі деталі

Людмила Долгоновська розсекретила, як Валерій Залужний не хотів купувати собі цивільний одяг.

https://glavred.net/stars/doch-valeriya-zaluzhnogo-slila-ego-taynu-vse-detali-10593998.html Посилання скопійоване

Валерій Залужний не бажав знімати воєнну форму / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Ексочільник Збройних сил України Валерій Залужний раніше не виявляв інтерес, щоб купувати собі костюм або джинси, оскільки у нього була військова форма.

Як повідомила колишня радниця Залужного зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська, посилаючись на слова його доньки Орисі, у книзі "Залізний генерал. Уроки людяності", у Валерія був період, коли він запевняв, що йому нічого не потрібно.

відео дня

"Мама казала: "Ти і спати будеш у формі", - повідомила Аріна Залужна.

Хто такий Валерій Залужний? Валерій Федорович Залужний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) - український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019-2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012). 23 травня 2022 року увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time, а в жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Приступив до виконання обов'язків посла 11 липня 2024 року.

Валерій Залужний - останні новини по темі

Зазначимо, раніше Кирило Буданов висловив сумнів, що між президентом Володимиром Зеленським і колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли якісь розбіжності.

А також Надія Матвєєва зустрілася з ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і його дружиною Оленою в рамках допомоги благодійному фонду Сергія Костири "Ua24".

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред