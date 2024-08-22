Брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя 'залізного генерала'

Артур Залужний розповів про дитинство та молодість свого старшого брата та показав фото.

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Валерій Залужний з братом Артуром / колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Молодший брат колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Артур розповів про молодість та дитинство "залізного генерала" і про те, як вони росли разом. Про це пише Telegraf.

"Усе дитинство Валерію Залужному довелося няньчитися зі своїм братом Артуром, який молодше його на три роки, оскільки їхні батьки тяжко та багато працювали. Про це Артур Залужний розповів у книзі радниці колишнього Головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмили Долгоновської "Залізний генерал. Уроки людяності"? - пише видання.

Артур народився, коли Валерію було три роки. Батьки хлопців працювали та проживали у місті Новоград-Волинський (нині Звягель). Саме Валерій доглядав за молодшим братом, поки мама і тато були на роботі.

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"Мама з татом цілими днями на роботі. Мама писала записки: "Вибач, Валеро, сьогодні треба посидіти з братом", - розповів Артур.

Пізніше батьки розлучилися і головним чоловіком в сім'ї довелось стати Валерію.

Артур зізнався, що старший брат ніоли не нав'язував комусь свої думки, проте сім'я знала, що він завжди вмів зробити правильно, а його авторитет був досить вагомим.

Артур Залужний зазначає, що щедрість і турботливість "залізного генерала" - це одні з головних рис характеру, які добре відомі всім, хто знайомий з ним особисто.

Артур та Валерій Залужні / фото: соцмережі

Крім того, Артур розповів, що Валерію ніколи нічого не було жаль ні для кого. Коли молодший брат ішов в школу, то старший зібрав всі свої кошти та збереження і купив рюкзак, а ще ігрову приставку "Денді".

На всі мої капості він знаходив виправдання. Тож мене навіть у куток жодного разу не ставили. Я брату в плече плачу, а він слухає й наставляє мене", - згадує Артур Залужний.

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Валерій Залужний - останні новини

Раніше повідомлялось, що Валерій Залужний виїхав з України, згодом стало відомо, де саме тоді перебував "залізний генерал".

Нагадаємо, Валерія Залужного було знято з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року.

Згооодом, 7 березня, президент України Володимир Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії та Північній Ірландії. Українське МЗС направило відповідний запит для узгодження з британською стороною. 9 травня вийшов відповідний указ глави держави.

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