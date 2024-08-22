УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя "залізного генерала"

Степан Гафтко
22 серпня 2024, 02:49
12
Артур Залужний розповів про дитинство та молодість свого старшого брата та показав фото.
Брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя 'залізного генерала'
Валерій Залужний з братом Артуром / колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Молодший брат колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Артур розповів про молодість та дитинство "залізного генерала" і про те, як вони росли разом. Про це пише Telegraf.

"Усе дитинство Валерію Залужному довелося няньчитися зі своїм братом Артуром, який молодше його на три роки, оскільки їхні батьки тяжко та багато працювали. Про це Артур Залужний розповів у книзі радниці колишнього Головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмили Долгоновської "Залізний генерал. Уроки людяності"? - пише видання.

Артур народився, коли Валерію було три роки. Батьки хлопців працювали та проживали у місті Новоград-Волинський (нині Звягель). Саме Валерій доглядав за молодшим братом, поки мама і тато були на роботі.

відео дня

"Мама з татом цілими днями на роботі. Мама писала записки: "Вибач, Валеро, сьогодні треба посидіти з братом", - розповів Артур.

Пізніше батьки розлучилися і головним чоловіком в сім'ї довелось стати Валерію.

Артур зізнався, що старший брат ніоли не нав'язував комусь свої думки, проте сім'я знала, що він завжди вмів зробити правильно, а його авторитет був досить вагомим.

Артур Залужний зазначає, що щедрість і турботливість "залізного генерала" - це одні з головних рис характеру, які добре відомі всім, хто знайомий з ним особисто.

Брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя 'залізного генерала'
Артур та Валерій Залужні / фото: соцмережі

Крім того, Артур розповів, що Валерію ніколи нічого не було жаль ні для кого. Коли молодший брат ішов в школу, то старший зібрав всі свої кошти та збереження і купив рюкзак, а ще ігрову приставку "Денді".

На всі мої капості він знаходив виправдання. Тож мене навіть у куток жодного разу не ставили. Я брату в плече плачу, а він слухає й наставляє мене", - згадує Артур Залужний.

Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Валерій Залужний - останні новини

Раніше повідомлялось, що Валерій Залужний виїхав з України, згодом стало відомо, де саме тоді перебував "залізний генерал".

Нагадаємо, Валерія Залужного було знято з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року.

Згооодом, 7 березня, президент України Володимир Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії та Північній Ірландії. Українське МЗС направило відповідний запит для узгодження з британською стороною. 9 травня вийшов відповідний указ глави держави.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Україна Валерій Залужний
Реклама

Головне за день

Брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя "залізного генерала"

Брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя "залізного генерала"

02:49 Україна
Не вдасться погасити: росЗМІ заявляють, що нафтобаза на Ростовщині може догоріти

Не вдасться погасити: росЗМІ заявляють, що нафтобаза на Ростовщині може догоріти

00:39 Війна
Обмінний фонд України потужно поповнився: ЗСУ похвалились "уловом" на Курщині

Обмінний фонд України потужно поповнився: ЗСУ похвалились "уловом" на Курщині

00:16 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Буде гірше за втрату Суджі: ЗСУ починають битву за ключову точку на Курщині - Bild 3406

Буде гірше за втрату Суджі: ЗСУ починають битву за ключову точку на Курщині - Bild

Як заклеїти пластикові вікна, щоб не дуло взимку: збереже тепло в будинку 3144

Як заклеїти пластикові вікна, щоб не дуло взимку: збереже тепло в будинку

В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21 2794

В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21

Вчені показали, як виглядала 40-річна жінка 75 тисяч років тому - фото 2790

Вчені показали, як виглядала 40-річна жінка 75 тисяч років тому - фото

Останні новини

03:28

Україна може дотиснути Росію на повернення до кордонів 1991 року - Огризко

03:00

"Незважаючи ні на що": в Берліні зробили гучну заяву про допомогу Україні

02:49

Брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя "залізного генерала"

02:17

Розбили мости та переправи: Україна визнала використання HIMARS на Курщині

02:10

Колір не показник: як відрізнити справжній мед від підробки - простий методВідео

Огризко: Курська операція – початок кінця Путіна, Росія близька до катастрофиОгризко: Курська операція – початок кінця Путіна, Росія близька до катастрофи
01:38

Українські десантники показали відео перших днів боїв у Курській областіВідео

01:30

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучаються: названо дату початку кінця

00:39

Не вдасться погасити: росЗМІ заявляють, що нафтобаза на Ростовщині може догорітиВідео

00:19

П'ять регіонів і Москва - Буданов розповів про результати атаки безпілотників

Реклама
00:16

Обмінний фонд України потужно поповнився: ЗСУ похвалились "уловом" на КурщиніФото

21 серпня, середа
23:40

ЗСУ можуть піти у великий контрнаступ у 2025 році: в The Telegraph назвали три умови

23:30

Жах для РФ у Серебрянському лісі: ЗСУ знищили склад та техніку окупантівВідео

23:17

Видалив усі пости і "виїхав" з України: блогер-"втікач" Волошин вийшов на зв'язок

22:55

У Шольца зʼявилися сумніви щодо операції ЗСУ під Курськом: що сказав

22:26

Все буде марно - Bloomberg про заборону ЗСУ бити західною зброєю на Курщині

22:00

Топ-4 турецькі серіали, які дивляться на одному диханні - підбірка прем'єр

21:57

"Робляться кроки": Зеленський розкрив нові деталі операції ЗСУ на Курщині

21:56

Чи потрібно носити чорне на знак жалоби і чи можна ходити на свята - відповідь священикаВідео

21:52

Розкрито масштаби наслідків пожежі на нафтобазі під Ростовом

21:42

Бойовий медик в одеській лікарні оголосив голодування через нелюдські умовиВідео

Реклама
21:15

'"Влаштують темну": Москві загрожує масштабний блекаут - The Moscow Times

21:06

Після заборони УПЦ МП Зеленський поспілкувався із Патріархом Варфоломієм

20:57

Лукашенко сильно розлютив вірмен: посольство Білорусі закидали яйцями та картоплеюВідео

20:43

ЗСУ беруть Курщину, а Путін вирішив покуштувати пастилу: в патріотів РФ бомбить

20:28

Два удари могли "випиляти" до 25% МіГ-31К: подробиці атаки на "Савалейку"

20:04

РФ планує "таємну мобілізацію" на тлі боїв на Курщині: ЗМІ розкрили плани Кремля

19:46

Ризик відступу з Курської областіПогляд

19:34

В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21

19:29

В Курську відволікаючий маневр: ЗСУ можуть неочікувано звільнити Крим - експерт

18:59

Нью-Йорк - не за росіянами, але рівної лінії немає: що відбувається у селищі

18:53

Погрожувала вбивством: суд дав відповідь, чи відкриє справу проти доньки Фаріон

18:47

Чи вимикатимуть світло українцям 22 серпня: "Укренерго" здивувало заявою

18:25

"Така, як є": який вигляд Соломія Вітвіцька має в реальному житті

18:24

"Щось почне змінюватися": дипломат сказав, коли в РФ спалахнуть протести проти Путіна

18:12

Дрони вже чотири дні атакують аеродром "Оленья": подробиціВідео

18:07

Попри бажання актора: яке передсмертне прохання Ален Делона не виконали рідні

17:36

Хто такі "Альтушки" і чому їхні розмови лякають: "дикі" тренди інтернетуВідео

17:34

Лише геній знайде дивну троянду за 5 секунд: загадка на перевірку уважності

17:27

"Красиві до непристойності": Залужний похвалився свіжим знімком із дружиною

17:21

ГУР масштабно атакувало аеродром "Саваслейка": знищено зграю літаків РФ

Реклама
17:16

''Нехай Курськ захоплюють'': Путін готовий віддати території Україні - Жданов

17:10

Голий торс і довге волосся: Дурнєв приголомшив свіжим фото

17:09

Як позбутися запаху сигарет у квартирі чи будинку: 5 найпростіших ефективних способівВідео

16:47

"Скоро "атомка" буде наша!": який настрій панує серед бійців ЗСУ під КурськомВідео

16:43

Є загроза для спинного мозку: який стан дітей після удару РФ по кафе на Запоріжжі

16:42

Як використовувати засоби для автозасмаги: підготовка, нанесення та змивання новини компанії

16:27

РФ проявила ініціативу: Лубінець розкрив деталі нового обміну полоненими

16:15

Вперше з початку війни: ЗСУ затискають в оточення армію РФ в Курській області

15:47

Переговори між Україною та Росією можуть початись лише за однієї умови - екс-глава МЗС

15:26

Все заради підписників: блогерка Верба видала фейк про шоу "Холостяк"

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти