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Дочка Джолі та Пітта показала феєричні танці, ретельно приховуючи свою жіночність

Олена Кюпелі
15 травня 2024, 23:38
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Шайло Джолі-Пітт продемонструвала вражаючі танцювальні навички.
Дочка Джолі та Пітта чудово танцює
Дочка Джолі та Пітта чудово танцює / Колаж Главред, фото скріншот

Дочка популярних голівудських акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло Джолі-Пітт продемонструвала вражаючі танцювальні навички в недавньому відео.

Роликом в Instagram поділився хореограф Ліл Келаан Картер.

У кліпі 17-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, вдягнена у спортивні штани, кросівки та оверсайз футболку, танцювала соло в студії під пісню "Tanzania" Uncle Waffles та Тоні Дуардо.

відео дня

"Її рухи божевільні. Дякую за твою енергію", - підписав пост Картер.

Шанувальники швидко перейшли в розділ коментарів, щоб похвалити дівчину за її талановитий виступ.

Тим часом, рухи юної дівчини дуже жіночні, а під безформним одягом вгадуються красиві жіночі форми.

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Нагадаємо, раніше американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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Анджеліна Джолі Бред Пітт новини шоу бізнесу
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