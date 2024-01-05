До сліз: Тоня Матвієнко вперше оприлюднила останні слова мами

В одному з останніх аудіоповідомлень доньці Ніна Матвієнко, зокрема, казала про свою любов до життя і просила молитися за Україну.

https://glavred.net/stars/do-slez-tonya-matvienko-vpervye-obnarodovala-poslednie-slova-mamy-10530980.html Посилання скопійоване

Тоня Матвієнко вперше оприлюднила останні слова мами/ колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше оприлюднила одні з останніх слів до неї від її мами Ніни Матвієнко. Аудіоповідомлення, яке раніше не публікувалося, Тоня надала Олексію Суханову. Запис був оприлюднений у програмі "Говорить Суханов".

У цьому повідомленні Народна артистка України зізнавалася, що дуже любить життя, але воно промайнуло дуже швидко і вона не встигла нажитися.

"Любила життя! Тільки сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, коли воно закінчилося так швидко... Треба було мені кожен рік ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, чого ж перевірятися?", – говорила Ніна Матвієнко доньці. відео дня

Але навіть в останні дні свого життя легендарна співачка не забувала про Україну. В аудіоповідомленні вона закликала молитися за Україну і казала, як сильно любить свою країну.

"Моліться за Україну! Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я її дитина… Вибач… Якби могла, пригорнула б до серця всю, всю, всю… Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності і болі… Матінку… всю цю святу земельку. Кожен день з нею говорила. Кожен день просила поносить мене довше", – зі сльозами промовляла Ніна Митрофанівна до своєї доньки.

Нагадаємо, 8 жовтня 2023 року Народна артистка України Ніна Матвієнко пішла з життя. Пізніше донька Ніни Матвієнко розкрила останнє бажання співачки перед смертю.

Також пізніше відомий співак і чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян прямо розповів, від чого померла Ніна Матвієнко. Він зізнався, що легендарна артистка померла від онкологічного захворювання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.