До сліз: Тоня Матвієнко вперше оприлюднила останні слова мами

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше оприлюднила одні з останніх слів до неї від її мами Ніни Матвієнко. Аудіоповідомлення, яке раніше не публікувалося, Тоня надала Олексію Суханову. Запис був оприлюднений у програмі "Говорить Суханов".
У цьому повідомленні Народна артистка України зізнавалася, що дуже любить життя, але воно промайнуло дуже швидко і вона не встигла нажитися.
"Любила життя! Тільки сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, коли воно закінчилося так швидко... Треба було мені кожен рік ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, чого ж перевірятися?", – говорила Ніна Матвієнко доньці.відео дня
Але навіть в останні дні свого життя легендарна співачка не забувала про Україну. В аудіоповідомленні вона закликала молитися за Україну і казала, як сильно любить свою країну.
"Моліться за Україну! Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я її дитина… Вибач… Якби могла, пригорнула б до серця всю, всю, всю… Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності і болі… Матінку… всю цю святу земельку. Кожен день з нею говорила. Кожен день просила поносить мене довше", – зі сльозами промовляла Ніна Митрофанівна до своєї доньки.
Нагадаємо, 8 жовтня 2023 року Народна артистка України Ніна Матвієнко пішла з життя. Пізніше донька Ніни Матвієнко розкрила останнє бажання співачки перед смертю.
Також пізніше відомий співак і чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян прямо розповів, від чого померла Ніна Матвієнко. Він зізнався, що легендарна артистка померла від онкологічного захворювання.
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