"Різко стало погано": Мірзоян прямо розповів, від чого померла Ніна Матвієнко

Співак Арсен Мірзоян розповів, що у його покійної тещі, легенди української естради Ніни Матвієнко, було онкологічне захворювання.

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Як каже Арсен Мірзоян, його теща, легендарна Ніна Матвієнко, страждала від онкозахворювання / колаж Главред, фото

Відомий співак Арсен Мірзоян вперше розкрив причину смерті своєї тещі - легенди української естради Ніни Матвієнко. Музикант розповів у інтерв'ю славі Дьоміну, що легендарна артистка померла від онкологічного захворювання.

"Було важко. На початку Ніна Митрофанівна просила, щоб ми не з'являлися у неї в лікарні. Не хотіла, щоб її такою бачили. Ну а потім вже, приїжджали всі, хто був вільний. Потрібно були просто привезти ліки, поговорити. Десь місяць це відбувалося. Вона ніколи не скаржилася. У Тоні є в телефоні останні слова Ніни Митрофанівни. Потім різко стало погано. Ми не розуміли, що це може бути. Ніхто не розумів, що це так серйозно", — сказав Мірзоян.

У відповідь на пряме запитання Дьоміна Мірзоян сказав ‒ останнім часом Ніна Матвієнко страждала від онкологічного захворювання.

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"Да. Ніна Митрофанівна завжди була на дієтах. Завжди вела здоровий спосіб життя. Хотів її сфотографувати, але не встиг. Вона просто запитувала, коли це закінчиться. Просто хотіла, щоб це все якось закінчилося", - сказав музикант.

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Вона не дожила 2 дні до свого 76-річчя.

Раньше друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки - подруги і колеги згадали, якими були останні місяці життя Ніни Митрофанівни.

11 жовтня тисячі людей прийшли до Національної філармонії України, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню дорогу. На церемонії прощання гості згадували талановиту співачку і висловлювали її родині свої співчуття.

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