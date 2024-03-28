Дійсно став залізним: Арнольд Шварценеггер переніс важку операцію

"Термінатору" знадобилася нова "деталь" через вроджену ваду.

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Арнольд Шварценеггер розповів про операцію на серці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

За своє життя Арнольд Шварценеггер досяг безлічі висот у культуризмі, кінематографі, бізнесі, політиці та інших сферах, і його навряд чи можна запідозрити в слабкому здоров'ї. Однак Залізний Арні все ж має вроджену ваду, яка з віком почала все частіше нагадувати про себе.

У Шварценеггера двостулковий аортальний клапан, через що його серце б'ється нерегулярно. Спадковість і вживання стероїдів на зорі своєї кар'єри бодібілдера призвели до того, що першу операцію на серці артист переніс ще 1997 року. Тоді йому замінили "несправний" клапан, але після цього Арні повторював операцію ще двічі - у 2018 і 2020-му роках.

Відтоді він перебував під пильним наглядом своєї команди, і проходив щорічно обстеження у медиків. Останні аналізи показали, що рубцева тканина, яка утворилася від попередніх операцій, заважає серцю Шварценеггера нормально функціонувати. Лікарі рекомендували йому встановити кардіостимулятор, і Залізному Арні довелося лягти під ніж хірурга.

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"Є одна річ, яку ви дізнаєтеся про нерегулярне серцебиття: уся додаткова робота, яку виконує ваше серце, стомлює вас. ... У понеділок мені встановили нову деталь машини. Таке життя з генетичною проблемою серця. Але ви не почуєте, як я скаржуся", - цитує Арнольда Шварценггера Daily Mail.

Він також запевнив прихильників, що почувається добре: лише за кілька днів після операції він уже приймав учасників конкурсу "Арнольд Класік-2023". Єдине, на що скаржиться Залізний Арні, так це на тимчасову заборону лікарів на інтенсивні фізичні навантаження.

Хто такий Арнольд Шварценеггер? Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класік". 38-ий губернатор американського штату Каліфорнія (2003-2011). Володар премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".

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