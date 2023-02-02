"Навіть якби я гола йшла по Хрещатику": Єфросиніна різко висловилася про київських ґвалтівників

Немає виправдань, будь-яке насильство має бути покаране - переконана Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна прокоментувала злочини ґвалтівників з Києва / instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна створила власний фонд, який допомагає жінкам, які постраждали від різних проявів насильства. Коли вона зіткнулася з новиною про те, що компанія дорослих чоловіків обпоює дівчат та здійснює над ними знущання сексуального характеру поки вони без свідомості, вона не залишилася осторонь і прокоментувала ситуацію на широку аудиторію.

На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна висловила свою думку про те чому насильство у всіх його проявах неприпустимо в цивілізованому суспільстві. Неприпустимо і виправдання насильника не залежно від його резонів.

Ведуча зазначає: навіть якби вона голяка гуляла вулицями столиці, це зовсім не означало б, що хтось має право знущатися над її тілом, знімати це на камеру і демонструвати на загальний огляд.

"Навіть якби я гола йшла по Хрещатику з надписом на грудях "Я люблю, коли мене ґвалтують", це не дає ЖОДНОМУ ЖОДНОГО ПРАВА торкатися мене фізично без мого дозволу, не дає права вставляти мені в вагіну все, що кому заманеться, та не надає жодних виправдань зніманню цього, тим паче, на широкий загал!!Все вищеперераховане є єдино і непохитно ЗЛОЧИНОМ, НАСИЛЬСТВОМ та ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНУ та Стамбульскоі Конвенції", - заявляє Єфросиніна.

Маша Єфросиніна прокоментувала злочини ґвалтівників з Києва / instagram.com/mashaefrosinina

Що відомо про п'яні вечірки в Києві

Нещодавно в мережі набула розголосу інформація про проведенні в Києві п'яних вечірок групою 20-річних хлопців, які родом з Івано-Франківська. Вони запрошували на свої вечірки дівчат, там поїли їх алкоголем, а потім знущалися над п'яними дівчатами без свідомості і навіть здійснювали сексуальне насильство.

Фото і відео з таких заходів підозрювані самі публікували в Інтернеті. Згодом про це стало відомо поліції. У середу, 1 лютого, правоохоронці прийшли з обшуками в орендоване житло групи молодих людей. Поліцейські встановили фігурантів і місця їх перебування. Було розпочато кримінальне провадження, ведуться слідчі дії та розшукові заходи в столиці України та ще одному регіоні.

У четвер, 2 лютого, прокуратура Київської області повідомила про підозру у виготовленні та розповсюдженні порнографії двох блогерів, їх також перевіряють на причетність до шахрайства при зборі внесків для ЗСУ. Хлопцям світить до 7 років за ґратами.

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