"Дайте час оплакати": всі "Друзі" зробили заяву про смерть Меттью Перрі

Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан та Девід Швіммер розповіли, як переживають втрату близького друга.

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Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер вперше заговорили про смерть Меттью Перрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/courteneycoxofficial, скріншот

Меттью Перрі помер у віці 54 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Тіло актора було знайдено в джакузі без ознак життя. Слідчі працюють над визначенням причини смерті.

Тим часом шанувальники Перрі по всьому світу занурилися в траур. Його близькі діляться спогадами про актора і вимовляють зворушливі промови про його яскраве життя та занадто швидку смерть.

Довгий час мовчання зберігав акторський склад серіалу "Друзі", з якими Перрі працював протягом 10 років. Після зйомок і до його смерті їм усім вдалося зберегти теплі, дружні стосунки, тому шанувальники особливо чекали, коли ж вони заговорять про його смерть.

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Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер зараз у скорботі через втрату "Чендлера Бінга". Вони зробили спільну заяву, в якій зазначили, що зараз вони не готові коментувати будь-що - їх горе занадто велике, адже вони втратили члена сім'ї. Вони пообіцяли, що обов'язково повернуться до цієї теми, коли оговтаються від втрати. Їх слова публікує журнал People.

"Ми всі абсолютно спустошені втратою Метью. Ми були більше, ніж просто колеги по знімальному майданчику. Ми сім'я. Є так багато всього, що можна сказати, але прямо зараз нам необхідно трохи часу, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату. З часом ми скажемо більше, коли зможемо. На даний момент наші думки і наша любов з родиною Метті, його друзями і всіма, хто любив його в усьому світі", - йдеться в заяві, підписаній Еністон, Кудроу, Кокс, Швіммером і Лебланом.

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