"Давайте відкинемо політику": Федишин поставила крапку в скандалі з голосуванням на Євробаченні-2022

Федишин поставила крапку в скандалі з голосуванням на Євробаченні / скріншот

Після фіналу Євробачення-2022 стався скандал - національне журі з Польщі підтримало Україну і віддало виступу 12 балів, а от від членів журі України Польський Виконавець не отримав жодного бала.

Співачці та члену журі від України на Євробаченні 2022 Ірині Федишин довелося вже вдруге виправдовуватися за такі оцінки.

На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що Польща для нас – це та країна, яка надає для України неймовірно велику підтримку.

"У мене багато родичів в Польщі, які кликали до себе, щоб прихистити в цей важкий час. Тому у мене своя особиста сімейна історія. Спасибі вам, що в цей час, коли наша країна проходить найважчі випробування ви поруч з нами. І те, що виробите для нас неможливо оцінити", - написала Федишин.

Співачка підкреслила, що журі не має права оцінювати учасників на основі політичних або національних критеріїв.

"Я розумію, що всім це не аргумент. Але це все-таки документ, який дали мені в руки. Згідно з цим документом, давайте відкинемо політику і просто будемо відвертими. Я прикріплюю фото, де ясно видно, що професійне журі всього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю в 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне - журі всієї Європи теж не компетентне?",- пише співачка.

instagram.com/irynafedyshyn/

Також вона зазначила, що до неї надійшла інформація про збій в системи оцінювання учасників у конкурсі.

"До мене дійшла інформація, що система оцінювання дала збій і не правильно виставила бали для Польщі від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів", - підсумувала Федишин.

Скандал на "Євробаченні-2022"

У мережі розвернувся справжній скандал після фіналу "Євробачення-2022", під час якого професійне журі від України не поставило жодного бала Польщі.

Голова Національного Журі на "Євробаченні-2022" Вадим Лисиця прокоментував відсутність балів від українських суддів для представника Польщі.

Під час прес-конференції для журналістів він зазначив, що члени журі підписали Угоду, в якій прописано те, що вони не можуть враховувати у своєму голосуванні політичний фактор.

Читайте також: