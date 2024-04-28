Дантес ніжно привітав Кацуріну з днем народження і показав спільні фото

Відомий український поп-співак, комік і блогер Володимир Дантес душевно при вітав через сторінку в Instagram свою кохану, бізнесвумен-дизайнера Дашу Кацуріну з днем народження. Їй виповнилося 29.
"Ти дуже красива. У тебе неповторний смак. Ти вмієш приймати важкі рішення. Ти вмієш дружити. Ти іноді почуваєшся невпевненою, але це робить тебе найрішучішою. Ти неймовірна мама. Ти повертаєшся у свою країну, коли всі навколо не радять цього робити. Ти відкриваєш нові бізнеси в Україні, бо реально віриш у свій дім. Ти справжня дівчина, яка несе потужну girls power. Ти - моє кохання. З Днем народження!", - звернувся до дівчини Дантес і поділився рідкісними фото зі своєю обраницею, які були зроблені на задньому дворі їхнього заміського будинку під Києвом.
Кацуріна відреагувала лаконічно. "Вова! Ну, що ти робиш!", - написала збентежена дівчина.
Хто такий Володимир Дантес
Володимир Дантес - український співак, телеведучий, радіоведучий, екс-учасник гурту "ДіО.фільми" ("Дантес & Олійник").
За даними Вікіпедії, 8 липня 2015 року одружився із солісткою гурту "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою. 18 березня 2022 року пара заявила про розлучення у своєму Instagram. Після розставання з Дорофєєвою почав зустрічатися з Дашею Кацуріною, колишньою дружиною свого друга Михайла Кацуріна, який 2023 року одружився з Надею Дорофєєвою. Грає в аматорській футбольній команді представників шоу-бізнесу "Маестро".
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