Кацуріна показала, як відпочиває в Карпатах з Дантесом і дітьми

Даша Кацуріна і Володимир Дантес вирушили відпочивати в Карпати великою компанією-з дітьми та батьками.

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Дантес і Кацуріна вирушили на відпочинок в Карпати / колаж Главред, фото УНІАН і Instagram

Блогер і бізнесвумен Даша Кацуріна і її коханий, попспівак і стендап-комік Володимир Дантес вирушили відпочивати в Карпати на новорічні свята ‒ разом з її дітьми від першого шлюбу (Сашком та Іваном), і батьками. Фото і відео з відпочинку дівчина ділиться в Instagram.

У Карпатах пара вельми активно проводить час - катається на лижах і вивчає місцеві традиції.

Крім того, Кацуріна активно демонструє довгоочікуваний відпочинок в Stories. Вона показала, як її дочка готується до спуску на лижах разом з Дантесом і процес катання по схилу.

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А ввечері вся сім'я, включаючи батьків Кацуріної, зібралася за столом, щоб пограти в настільні ігри.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розповіла смішну історію, як Міша Кацурін робив їй пропозицію. Крім того співачка розкрила, чи стала вона після весілля брати прізвище чоловіка.

Також Надя Дорофєєва відповіла на хейт через весілля з Кацуріним, який почався ще коли про їх роман ходили лише непідтверджені чутки. Зараз критика обрушилася на пару з новою силою.

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