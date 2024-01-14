Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом

Монро відповіла на найцікавіші запитання та показала своє житло.

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Монро розповіла про роман із депутатом / колаж: Главред, фото: facebook.com/neugomonnajaMonro

13 січня відома українська травесті-діва Монро відсвяткувала своє 46-річчя.

Із нагоди свого дня народження зірка опублікувала відео у своєму Instagram, де прогулялась сніжним Подолом у Києві у модному образі: у комбінезоні, шубі та на підборах.

"46! Дожила. Як з'ясувалося, жити не страшно! Всім дякую, рухаюся далі з вашою підтримкою та вірою в мене", - з гумором підписала кадри зірка. відео дня

Також на своєму YouTube-каналі Монро відповіла на найцікавіші запитання та показала своє житло. Вона також прокоментувала чутки про те, що була коханкою одного з народних депутатів. Травесті-діва одразу спростувала це. Втім, зазначила, що на початку 2000-х років, її приваблювала зовнішність тоді ще кулінара й ресторатора Миколи Тищенка.

"Найбрехливіші чутки - я була коханкою народного депутата. Але, на жаль, не сталося поки що… Мені колись візуально подобався Микола Тищенко. Але це було в нульових", - заінтригувала знаменитість.

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