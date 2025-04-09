Співкамерники "здали" актора Єфремова в день звільнення

Виявилося, що в той час, як актор тиснув на жалість, він продовжував шкодити собі.

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Знайомі описали стан Єфремова / колаж: Главред, фото: скріншот

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Про що розповіли засуджені

Який секрет Єфремова вони видали

Російські пропагандистські ЗМІ лихоманить від "мега-новини" - на волю виходить алкоголік-актор, який убив людину - Михайло Єфремов.

Провідні пропагандисти навіть ведуть онлайн-трансляції, щоб показати "урочисту подію" і те, який вигляд після ув'язнення має видатний росіянин.

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Згідно з останніми даними, стан актора залишав бажати кращого: він ледве ходив і насилу дихав. Адвокат Падалко підтверджував цю інформацію, підкреслюючи, що за здоров'я його підопічного візьмуться столичні лікарі.

"Після звільнення з бєлгородської колонії 9 квітня Єфремов одразу вирушить на лікування хвороби легенів", - говорив адвокат буквально днями. Захисник зазначав, що в артиста діагностовано хронічну обструктивну хворобу легенів.

До слова, один із пропагандистських телеграм-каналів написав, що насправді Єфремов курив увесь час перебування в колонії.

"Михайло Єфремов, який скаржився на хворі легені, у колонії весь термін курив міцні сигарети. Як розповів один із його сусідів по камері, що звільнилися, в актора завжди була пачка червоних "Мальборо", - пишуть пропагандисти.

За останніми даними, Єфремова вивезли з колонії о 6 ранку. Він вирушить у свою московську квартиру.

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Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили проходити покарання до виправної колонії №4 Бєлгородської області.

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