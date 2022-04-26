Що у Андрія Данилко під кепкою: Вєрка Сердючка розкрила секрет

Складно вже згадати Віру без зірки на голові; так і Андрій Данилко - маска і чорна кепка стали його невід'ємним атрибутом.
Український артист Андрій Данилко в інтерв'ю для Зіркового шляху розкрив таємницю, яка турбує його шанувальників останні кілька років.
Музикант звик і навіть зріднився з образом Вєрки Сердючки, проте костюм Андрія Данилка виглядає менш епатажно - чорний одяг, чорна кепка і медична маска того ж кольору. У такому образі він з'являється і на офіційних заходах, його ж дотримується і в повсякденному житті.
Шанувальники вже звикли до такого тотал-блек луку. Однак їх дуже цікавило, чому Данилко носить кепку не знімаючи - невже Віра лисіє?
На це пікантне питання артист зі сміхом відповів: "У свій час запитували: "А чого він весь час в шапці ходить? Напевно, він лисий". А у мене волосся так швидко росте. Клянусь! Приїжджав додому до нас один хлопець підстригти і каже: "Боже, у вас таке густе волосся, люди мріють про таке, а ви весь час в шапці".
Однак Данилко зізнається - сформований образ зручний і комфортний йому, для нього чорні кепка і маска - уніформа, за якою комфортно ховатися. "Для мене це уніформа. Я одягаю це як уніформу. У мене одяг різний, але весь одного кольору. Темний. Те ж саме і з маскою. У мене зір поганий, я її десь кину, а потім не можу знайти. Настільки мені в цьому звично", - додав артист.
Андрій Данилко повідомив, що обов'язково зніме маску і кепку на публіці, коли Україна переможе у війні з рф.
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