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Чому Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці - у ЗМІ розкрили секрет гаранта

24 квітня 2022, 12:42

Весільну прикрасу президент України носить практично не знімаючи, проте робить це особливим способом.

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Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці - причина / instagram.com/zelenskiy_official

Наступного року президент України Володимир Зеленський і його Перша леді Олена Зеленська відзначать порцелянове весілля - 20 років подружнього життя.

Пара одружилася 6 вересня 2003 року, і разом вони виховують двох дітей - дочку Олександру і сина Кирила.

Президент України трепетно ставиться до своєї сім'ї, шлюбу та дружини, тому постійно носить обручку. Правда, робить це незвичайним чином.

За традицією цю прикрасу надягають на безіменний палець, проте Володимир Олександрович носить заповітне кільце на середньому пальці лівої руки. Причину цьому явищу президент розповідав раніше в ЗМІ.

"Ношу обручку на середньому пальці останні роки. Коли одружився, був трохи гладкіший, а потім скинув у вазі і обручка стала великою для безіменного пальця. Одягнув на середній. Дружина пропонувала сходити в ювелірний салон і зменшити її, але я вже звик, що ношу її на середньому пальці",- каже гарант.

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Володимир Зеленський з дружиною Оленою / instagram.com/zelenskiy_official

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