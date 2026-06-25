Кузнєцова розповіла про своє ставлення до Тараса Цимбалюка

Катерина Кузнєцова поділилася своїми невеликими секретами особистого життя.

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Катерина Кузнєцова відповіла на запитання підписників / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова, скріншот із відео

Коротко:

Що відомо про особисте життя актриси

Що вона сказала про Цимбалюка

Відома українська актриса Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, скільки заробляють українські актори, розкрила, як вона ставиться до українського актора Тараса Цимбалюка.

Актриса на своїй сторінці в Instagram влаштувала сесію запитань і відповідей зі своїми підписниками. Вона розповідала про свій стиль, про те, що любить, і навіть про романтичні стосунки.

Катерина Кузнєцова поспілкувалася з підписниками / Фото Instagram/katykino/

Так, актриса написала, що з романтичною стороною питання у неї "все добре". Кузнєцова не вдавалася в подробиці й більше нічого не сказала з цього приводу.

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Що ж стосується її колеги по акторській професії Тараса Цимбалюка, то актриса показала, що дружить з ним.

Катерина Кузнєцова поспілкувалася з підписниками / Фото Instagram/katykino/

"Ну, братське серце", — написала актриса.

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Про особу: Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова — українська актриса театру та кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько — футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати — українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступити до театрального інституту. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою та засудженням російського військового вторгнення в Україну.

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