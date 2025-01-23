Анна Трінчер показалася під крапельницею: що сталося зі співачкою на Балі

Виконавиця звернулася до місцевих лікарів.

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Трінчер стало погано на Балі / Колаж: Главред, фото інстаграм Анни Трінчер

Коротко:

Анна Трінчер поїхала на відпочинок на Балі

Співачці довелось ставити крапельницю

Українська виконавиця Анна Трінчер поїхала відпочити на Балі, однак, на жаль, її організм дав збій. На своїй сторінці в Instagram співачка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям та показала фото з крапельницею.

Як розповіла Трінчер, вона відчула прояви балі-белі, який супроводжується слабкістю, нудотою, діареєю та злегка підвищує температуру тіла.

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Після неприємних проявів виконавиця звернулася до місцевих лікарів.

"Та за що? Були прояви балі-белі, тому вирішила замовити крапельницю та не паритися більше", - пояснила Анна.

/ фото: сторіз Анни Трінчер

Виклик медиків в чужій країні обійшовся співачці в копієчку - за цю медичну процедуру вона заплатила 120 доларів (приблизно 5 тисяч гривень).

Через деякий час Трінчер заспокоїла фанатів, розповівши, що їй вже стало значно краще.

/ фото: сторіз Анни Трінчер

Анна Трінчер - останні новини

Як писав Главред, Анна Трінчер розкрила правду про стосунки із екс-коханцем Олександром Волошиним. За її словами, вона занадто рано вийшла заміж і зараз вважає свій шлюб помилкою.

Окрім цього, популярний блогер Леон розповів про роман з Анною Трінчер. Він зізнався, що їхній зв'язок завершився через сварку.

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Хто така Анна Трінчер? Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

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