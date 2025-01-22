Макс Барських ставить на паузу концертну діяльність - що сталося

Виконавець хіта "Тумани" планує змістити акценти у своїй творчості.

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Макс Барських новини - Макс Барських відмовляється від концертної діяльності / колаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih

Що розповів Макс Барських:

Найближчим часом зірка не виступатиме на публіці

Артист пояснив, чим продиктоване це рішення.

Український співак Макс Барських повідомив важливу новину про свою кар'єру. Артист тимчасово припиняє свою концертну діяльність.

Поставити цей процес на паузу його мотивувало бажання створювати нову музику. Усю свою увагу відтепер він приділятиме англомовному альбому, який розраховує презентувати вже навесні.

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Про це Барських розповів у коментарі для ЖВЛ представляє на одному зі світських заходів. Тривала відсутність в інформаційному просторі не засмучує, а радше мотивує його.

"Сподіваюся розширити горизонт. Працюю над новим англомовним альбомом, початок якого ви зможете почути вже навесні. Над ним я працював дуже давно, ще до війни, але потім поставив його на паузу і зайнявся українськими піснями. І зараз я нарешті повертаюся до цієї роботи, і там буде багато сюрпризів", - інтригує шанувальників Макс Барських.

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Раніше Главред розповідав, що українська співачка Grisana, яка не потрапила у фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 від України, йде на конкурс від іншої країни.

Також українська співачка Tayanna поскаржилася на ускладнення після хвороби, через які вона тепер не може займатися творчістю. На її стан вплинули події минулого року.

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У березні 2022 року у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну скасував усі виступи в Росії і відмовився повертати гроші за продані квитки, пояснивши, що кошти будуть спрямовані на "благодійні цілі". Своєю наступною заявою музикант заборонив будь-яке використання своєї музики на території Росії.

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