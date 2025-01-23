Анну Сагайдачну госпіталізували з новонародженою донькою - що сталося

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- Анна Сагайдачна опинилася в лікарні з донькою
- Акторка сподівається, що все буде добре
Українська відома акторка Анна Сагайдачна потрапила до лікарні з новонародженою донькою, де перебуває під наглядом лікарів.
На своїй сторінці в Instagram Анна пояснила, що першим захворів її старший син Тимур, але швидко одужав. А ось тепер хворіє її маленька донька, тому вона разом із нею в лікарні.
"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють усі. Тіма вилікували, тепер захворіло малятко. Нічого... Сподіваюся, все буде добре!" - зазначила Сагайдачна.
Також Анна розповіла, що, коли вона виходить із палати, почувається, як на відпочинку в Буковелі.
"Якщо вийти з палати і спуститися в хол клініки, то почуваєшся як на курорті в Буковелі, щоправда, навіть класний готель там коштував би в рази дешевше, ніж перебування тут", - поділилася акторка.
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Хто така Анна Сагайдачна?
Анна Сагайдачна - українська актриса кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.
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