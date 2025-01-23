Анну Сагайдачну госпіталізували з новонародженою донькою - що сталося

Анна Сагайдачна розповіла, що ж у неї трапилося.

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Анна Сагайдачна показала умови у лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сагайдачна

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Анна Сагайдачна опинилася в лікарні з донькою

Акторка сподівається, що все буде добре

Українська відома акторка Анна Сагайдачна потрапила до лікарні з новонародженою донькою, де перебуває під наглядом лікарів.

На своїй сторінці в Instagram Анна пояснила, що першим захворів її старший син Тимур, але швидко одужав. А ось тепер хворіє її маленька донька, тому вона разом із нею в лікарні.

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"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють усі. Тіма вилікували, тепер захворіло малятко. Нічого... Сподіваюся, все буде добре!" - зазначила Сагайдачна.

Анна Сагайдачна з донькою / фото: скрін instagram.com, Анна Сагайдачна

Також Анна розповіла, що, коли вона виходить із палати, почувається, як на відпочинку в Буковелі.

"Якщо вийти з палати і спуститися в хол клініки, то почуваєшся як на курорті в Буковелі, щоправда, навіть класний готель там коштував би в рази дешевше, ніж перебування тут", - поділилася акторка.

Анна Сагайдачна задоволена умовами в лікарні / фото: скрін instagram.com, Анна Сагайдачна

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Хто така Анна Сагайдачна? Анна Сагайдачна - українська актриса кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

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