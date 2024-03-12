Через 2.5 роки після весілля: відомі українські актори оголосили про розлучення

Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов здавалися на публіці зразковим сімейством.

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Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов розійшлися / колаж: Главред, фото: instagram.com/baklanov.gr

Сім'я українських акторів, Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов, сьогодні у своїх соціальних мережах підтвердили чутки про те, що вони більше не разом. Зіркова пара зробила спільний пост в Instagram, в якому повідомила, що вони більше не "шматочки одного пазла".

"Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом… були? Так! Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії", - пишуть Цимбалару і Бакланов.

Про причину розлучення актори вирішили промовчати. Шанувальникам, шокованим новиною про розрив Анастасії та Григорія, залишається лише гадати, яка чорна кішка пробігла між подружжям.

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Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов познайомилися ще в університеті - вони опинилися на одному курсі КНУТКіТ. Однак спершу їхнє спілкування не склалося. Лише 2014 року між акторами спалахнули почуття. У вересні 2021 року вони одружилися, а пізніше й повінчалися.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов розлучилися / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Раніше представники голлівудської зірки Наталі Портман підтвердили, що вона офіційно розлучилася з чоловіком-хореографом Бенжаменом Мільп'є, після 11 років шлюбу. Причиною розставання стала систематична невірність чоловіка.

Також українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка розкрила свою вагітність на Нацвідборі-2024, елегантно натякнула на стать третьої дитини.

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