Перезавантаження крутої історії: почалися зйомки "Жіночого лікаря. Нове життя"

Популярний серіал про лікарів з новими реаліями вже скоро з'явиться на 1+1 Україна.

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Жіночий лікар. Нове життя - серіал від 1+1 Україна / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Компанія FILM.UA Group розпочала зйомки серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Прем’єра одного з найпопулярніших серіалів про лікарів відбудеться на 1+1 Україна і стане повним перезавантаженням вже улюбленої історії, яка відображатиме наше сьогодення.

Події розгортатимуться через деякий час після початку повномасштабного російського вторгнення у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. Сюди приходить працювати головний герой - талановитий акушер-гінеколог Микола Гончар, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла. Після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом із донькою, яку виховує один. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги.

Серіал зібрав цілу плеяду відомих українських акторів. В головних ролях відомий за фільмами "Щедрик" та "Захар Беркут" актор Андрій Ісаєнко, українська акторка, засновниця благодійної ініціативи Act Lots, зірка серіалу "Папік -2" Анастасія Цимбалару. А також український актор Іван Жилюк, зірка "Різниці у віці" Олексій Нагрудний, Ніна Набока, яку глядачі бачили в серіалі "Великі Вуйки". Також до акторського складу доєднались Олександра Люта, Олександра Епштейн, Олексій Зорін, Олена Михайличенко, Анатолій Тихомиров, Валентина Вовченко, Ярослав Шахторін, Кирило Прокопчук, Людмила Курмель та інші.

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Зйомки проходять у спеціально побудованому павільйоні на FILM.UA, де створено справжню велику лікарню із сучасним медичним обладнанням.

Продюсерами серіалу від каналу 1+1 Україна виступають Максим Кривицький, Олеся Пазенко, Інна Кондратюк. Шоуранерка - Юлія Міщенко, режисери-постановники - Андрій Колесник, Павло Мащенко, Сергій Сотниченко, оператор-постановник - Олександр Детиненко, художник-постановник - Наталія Барташ, художник гриму - Катерина Мелешко, художник костюмів - Тетяна Бессарабова, авторська група - Марк Шпарбер, Сергій та Наталія Шевченко, Ольга Артюх.

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