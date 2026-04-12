"Людина з вільною душею": помер зірка "Бетмена"

Джон Нолан помер у віці 87 років

Пішов з життя британський актор театру і кіно Джон Нолан. Актор помер у суботу, 11 квітня. Про це повідомило місцеве британське видання Stratford-Upon-Avon Herald. Причина смерті поки невідома.

Джон Нолан помер у віці 87 років. Він найбільш відомий за роллю члена ради директорів Wayne Enterprises Дугласа Фредерікса у фільмі 2005 року "Бетмен: Початок" та фільмі 2012 року "Темний лицар: Відродження легенди", де головну роль виконав Крістіан Бейл.

Нолан також зіграв агента MI6 Джона Гріра у другому сезоні серіалу свого племінника Джонатана Нолана "У полі зору" у 2013 році.

Крім свого знаменитого племінника Джонатана, Джон Нолан також був дядьком не менш відомого режисера Крістофера Нолана. Джон Нолан знявся у чотирьох фільмах Крістофера Нолана: "Переслідування" (1998), військовому фільмі "Дюнкерк" 2017 року, а також у "Бетмен: Початок" і "Темний лицар: Відродження легенди".

Останньою роботою Джона Нолана стала роль в епізоді серіалу "Дюна: Пророцтво" (2024).

У актора залишилися вдова, актриса Кім Гартман, їхні діти, Міранда і Том, та двоє онуків.

Вдова артиста, актриса Кім Гартман, назвала Нолана "людиною вільної душі, яка завжди знала, чого хоче, і діяла на власних умовах; єдиним справді оригінальним мислителем, якого, здається, я коли-небудь знала. Виразний, розумний і з анархічним почуттям гумору, він завжди був готовий розглянути обидві сторони суперечки".

Вона також зазначила, що він був уважним вчителем і людиною, яку любили колеги та близькі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Джон Нолан Джон Нолан народився 22 травня 1938 року в Лондоні. Він навчався в Драматичному центрі Лондона – одному з провідних акторських закладів Великої Британії. Після завершення навчання відразу отримав роль Ромео в театральній постановці, що стало початком його професійної кар'єри. У різні роки актор співпрацював з Королівською шекспірівською компанією та Національним театром у Лондоні. На сцені він виконував провідні ролі у постановках класики, зокрема грав у "Юлії Цезарі", "Венеціанському купці", "Міра за міру", "Троїлі та Крессиді". Паралельно з театром Нолан активно працював на телебаченні. Ще в 1970-х роках він став відомим завдяки ролям у серіалах "Doomwatch" і "Падший тигр". У наступні десятиліття регулярно з'являвся в популярних британських телепроектах. Окрім акторської кар'єри, Нолан займався режисурою та викладанням. Він працював у Стратфордському коледжі, де навчав акторській майстерності. Також його голос звучав у документальних фільмах, місцевих рекламних роликах та радіопроектах. Останньою роботою актора стала роль у серіалі "Дюна: Пророцтво" (2024), де він зіграв Спікера Вищої ради.

