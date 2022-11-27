Мурат Налчаджіоглу підтримує Україну / ТСН

Через дев'ять місяців повномасштабної війни в Україні Ані Лорак, уродженка Чернівецької області та Народна артистка України, вперше зволила висловитися. Правда, що вже закономірно, вона ні слова не сказала про війну. Лише про своє небажання "бути використаною", сором'язливо прикриваючи слово" безкоштовно", адже можливість припинити кар'єру в країні-терориста вона навіть не розглядає.

Іронічно, але більше любові і підтримки Україні висловлює Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен і колишній чоловік Ані Лорак. Він займається волонтерством, часто буває в Україні з благодійними цілями, і веде боротьбу на інформаційному фронті.

Під час ракетного обстрілу України 23 листопада, який стався на наступний день після заяви Лорак, Мурат знаходився в нашій країні, і, судячи з усього, на собі відчув всі "принади" блекаута.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував сторіс, повну гніву на російських солдатів, і солідарності до українців. "Краще бути в темряві, холоді і без світла, але вільними", - пише він.

До повідомлення він додав кілька антивоєнних хештегів та емодзі українського прапора і червоного серця.

Мурат Налчаджиоглу підтримує Україну / instagram.com/muratnalca

Ракетні удари України з боку Росії

Агресор РФ 23 листопада наніс масований ракетний удар по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури. Їх було випущено близько 70 штук , 51 з них вдалося знищити. Київ і більшість українських регіонів на час залишилися без світла і води.

26 листопада глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть завдати нових ракетних ударів по Україні.

Він не виключив сценарію тривалого відключення електропостачання по всій країні.

"Потрібно заздалегідь заготовити в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і нові блекаути", - підкреслив нардеп.

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