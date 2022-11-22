Лорак знайшлася та зробила заяву, чому так довго мовчить

У своєму зверненні Лорак заявила, що вона з дитинства хотіла тільки співати і нести любов, і що їй хочеться ділитися своїми думками і переживаннями.
Співачка Ані Лорак, яка з самого початку війни в Україні вирішила відмовчуватися, з'явилася в Instagram. Лорак записала відео, де пояснила підписникам своє мовчання.
Але не те мовчання, за яке її засуджують українці. Оскільки співачка з моменту повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну, ні тільки не засудила країну-агресора, але і продовжує перебувати в Москві.
Лорак раптом вирішила пояснити свою нечасту появу в мережі, від якої, судячи з усього, страждають лише її російські фани.
"Привіт, мої дорогі. Багато хто запитує, Де я. Я тут, я з вами. Я знаю, що ти скучив, я теж сумую за тобою. Багато чого хочеться сказати, але мені не хочеться бути використаною ніким і нічим. Можливо, це і була причина мого мовчання", - почала Лорак.
У своєму зверненні Лорак заявила, що вона з дитинства хотіла тільки співати і нести любов, і що їй хочеться ділитися своїми думками і переживаннями.
Вона підкреслила, що підготувала багато цікавих проектров і новин, тільки для кого, співачка не уточнила.
Українці за таке дивне відео рознесли Лорак у коментарях.
"Соромно за землячку", "Просто як артистка, вже померла", "Додому їдь, нудьгувати", - пишуть українці.
Нагадаємо, раніше Лорак вигуляла свою дочку Софію в Іспанії. Відповідним фото зрадниця поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, вона виклала фото разом зі своєю дочкою, одягнені в кросівки відомого бренду і джинси. Співачка виглядає цілком задоволеною життям і явно насолоджується відпусткою не в Росії, а в Іспанії.
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