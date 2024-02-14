Колишня дружина Позитива Завгороднього вискочила заміж - Потап підтримав

Анна Андрійчук у білосніжній сукні нареченої здійснила несподіване викриття.

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Анна Андрійчук натякнула на нове заміжжя / колаж: Главред, фото: instagram.com/annchuk

Навесні 2021 року дизайнерка Анна Андрійчук і співак Олексій 'Позитив' Завгородній підтвердили, що вони більше не разом. Відтоді про особисте життя Анни не було відомо практично нічого.

Але так було лише до Дня святого Валентина 2024 року, який пройшов для дизайнерки під девізом "Одкровення". Андрійчук на своїй сторінці в Instagram показала серію свіжих фото, якими буквально шокувала прихильників - у кадрі вона позувала у фаті та весільній сукні.

Така фотосесія наштовхнула фанатів на думку, що вдруге Анна Андрійчук вийшла заміж. До того ж це побічно підтвердили українські знаменитості, які засипали її привітаннями - Юрій Горбунов, Марта Адамчук і навіть Потап, якого Андрійчук вважає своїм братом. Однак публічних привітань від своєї найкращої подруги, співачки Насті Каменських, вона так і не дочекалася.

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Про нового чоловіка Анни Андрійчук нічого не відомо. І якщо Позитив уже давно оголосив привселюдно, що його серце знову зайняте, то дизайнерка після розлучення навіть не залишала натяків на те, що більше не самотня.

Анна Андрійчук натякнула на нове заміжжя / instagram.com/annchuk

Анна Андрійчук натякнула на нове заміжжя / колаж: Главред, фото: instagram.com/annchuk

Раніше стало відомо, що зірка серіалу "Школа", 24-річна акторка Ірина Кудашова, закрутила роман з чоловіком, який старший за неї на 10 років, і розповіла, як познайомилася з новим бойфрендом.

Також зірка "Кіборгів", відомий актор В'ячеслав Довженко, вперше після розлучення розповів про новий роман. Артист розкрив подробиці особистого життя з обраницею.

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