Відомий актор В'ячеслав Довженко вперше після розлучення розповів про свої нові романтичні стосунки та професію дівчини.

https://glavred.net/stars/zvezda-kiborgov-vpervye-posle-razvoda-rasskazal-o-novom-romane-10541522.html Посилання скопійоване

Зірка "Кіборгів" уперше після розлучення розповів про новий роман / колаж Главред, фото УНІАН і кадр із х/ф "Кіборги"

Відомий український актор В'ячеслав Довженко вперше за довгий час поділився подробицями свого особистого життя - про те, як воно склалося після розлучення. Актор розговорився у програмі "Ранок у великому місті".

Довженко довго тримав свої стосунки в таємниці від публіки. Утім, через шість років після розлучення з ексдружиною Ксенією Башою він усе ж наважився про них розповісти.

Зокрема, актор зізнається, що перебуває у стосунках із дівчиною, яка теж працює у творчій сфері.

відео дня

"Дасть бог, воно все вийде. Яблуко від яблуні далеко не впаде. Творчу людину важко зрозуміти в побуті, якщо ти не творча людина", - розповів артист.

Зазначимо, Довженко досить довго - 17 років - перебував у шлюбі з актрисою Ксенією Баша. Втім, у 2018 році вони розлучилися. За час їхніх стосунків у них народилися двоє синів - молодший Василь і 20-річний Іван, який пішов стопами батьків і навчається в Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого.

Нагадаємо, раніше відомий український продюсер Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона має торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля - на кшталт фронтмена рок-гурту "Машина времени" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте за ситуацією. Те ж саме підходить до їхніх "селебів", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.