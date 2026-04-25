Могилевська показала Ласточкіна на фронті та висловилася про загиблого артиста — деталі

Відома українська артистка Наталія Могилевська разом із коміком Ігорем Ласточкіним, який зараз служить у ЗСУ, вшанували пам'ять зірки "Ліги сміху" Романа Іваненка, який загинув на фронті. У своєму Instagram артистка розповіла про концерт на його честь.
За словами Могилевської, Роман став для неї другом. Співачка брала участь у "Лізі сміху" разом із командою "Наш формат", учасником якої був Іваненко. Знаменитість зізналася, що важко переживає втрату.
"Нещодавно відбувся концерт на згадку про нашого друга Романа Іваненка, який був частиною команди "Наш формат". Він був неймовірною людиною. Ми дуже сумуємо за ним", — сказала Наталія.
Також зірка показала Ігоря Ласточкіна. Комік з лютого 2025 року служить на фронті, тому з'являється на публіці дуже рідко. Війна залишила помітний слід на знаменитості — Ласточкін відростив бороду з помітною сивиною. Незважаючи на службу, комік підтримав захід на згадку про загиблого колегу і розповів, що зараз служить на Покровському напрямку.
"Дуже вдячний, що ви відвідали захід, присвячений пам'яті Романа Іваненка. Мамі й татові окрема подяка за сина. Мені розповіли, що Ромчик потрапив у команду "Наш формат" завдяки тому, що круто зіграв номер команди "Дніпро". І від цього мені стає ще тепліше", — зізнався Ігор.
Раніше Главред повідомляв, що Злата Огневич зважилася на чесне зізнання про те, що двічі була за крок від весілля, але в підсумку скасовувала урочистість. За словами артистки, вона двічі розривала заручини, оскільки вчасно усвідомлювала, що у цих стосунків немає майбутнього.
Також Камалія привідкрила завісу таємниці над особистим життям дочок, визнавши, що у Арабелли та Мірабелли вже з'явилися перші шанувальники. Артистка не приховує, що у дівчаток є друзі протилежної статі, але вчить дочок тому, що для серйозного кроку має настати свій час.
- "Королева набряку": Раміна показала, як бойфренд бачить її обличчя вранці
- "Кинула кіно і пішла служити": українські актори поділилися втратою
- "Чи готова Камалія до зятя": співачка розповіла про особисте життя дочок
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
