Могилевська показала Ласточкіна на фронті та висловилася про загиблого артиста — деталі

На фронті загинув зірка "Ліги сміху" Роман Іваненко.

Наталія Могилевська та Ігор Ласточкін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська, Ігор Ласточкін

Могилевська та Ласточкін вшанували пам'ять Романа Іваненка

Де зараз Ігор Ласточкін

Відома українська артистка Наталія Могилевська разом із коміком Ігорем Ласточкіним, який зараз служить у ЗСУ, вшанували пам'ять зірки "Ліги сміху" Романа Іваненка, який загинув на фронті. У своєму Instagram артистка розповіла про концерт на його честь.

За словами Могилевської, Роман став для неї другом. Співачка брала участь у "Лізі сміху" разом із командою "Наш формат", учасником якої був Іваненко. Знаменитість зізналася, що важко переживає втрату.

Наталія Могилевська про Романа Іваненка / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Нещодавно відбувся концерт на згадку про нашого друга Романа Іваненка, який був частиною команди "Наш формат". Він був неймовірною людиною. Ми дуже сумуємо за ним", — сказала Наталія.

Також зірка показала Ігоря Ласточкіна. Комік з лютого 2025 року служить на фронті, тому з'являється на публіці дуже рідко. Війна залишила помітний слід на знаменитості — Ласточкін відростив бороду з помітною сивиною. Незважаючи на службу, комік підтримав захід на згадку про загиблого колегу і розповів, що зараз служить на Покровському напрямку.

Де зараз Ігор Ласточкін / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Дуже вдячний, що ви відвідали захід, присвячений пам'яті Романа Іваненка. Мамі й татові окрема подяка за сина. Мені розповіли, що Ромчик потрапив у команду "Наш формат" завдяки тому, що круто зіграв номер команди "Дніпро". І від цього мені стає ще тепліше", — зізнався Ігор.

Ігор Ласточкін / інфографіка: Главред

Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

