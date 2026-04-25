Відомий український гуморист приєднався до армії: де він служить

За словами Данила Білого, його шлях до армії розпочався з волонтерської діяльності.

Український гуморист приєднався до армії

Коротко:

Данило Білий служить у складі 3-ї окремої штурмової бригади

Білий зазначив, що його залучають до різних ініціатив

Відомий український гуморист і ведучий Данило Білий приєднався до війська. Подробиці про свою службу комік розповів у проекті "Наодинці з Гламуром".

За словами Білого, його шлях до армії почався з волонтерської діяльності: він допомагав військовим, брав участь у медіапроєктах і співпрацював із 3-ю штурмовою бригадою. Пізніше, близько року тому, він офіційно приєднався до Збройних сил України.

"Оформився я вже офіційно рік тому, до цього просто був з бригадою, допомагав 3-й штурмовій, ми робили медійні проєкти. А потім уже все — оформили. Я тепер військовослужбовець, до кінця вже. В основному я займаюся креативом. Я ведучий "Двіжа", коли треба щось придумати, мене іноді залучають. Дозволяють мені брати участь у великих проєктах, і ми креативимо", — поділився ведучий.

Білий зазначив, що його залучають до різних ініціатив, де потрібен нестандартний підхід і творче мислення, а також дають можливість працювати над масштабними проєктами.

Він звернувся до представників творчих професій, підкресливши, що армія потребує їхніх навичок. За його словами, сьогодні затребувані не тільки бойові спеціальності, а й робота у сфері медіа, комунікацій та рекрутингу, де кожен може зробити свій внесок.

Раніше Главред повідомляв, що Злата Огневич зважилася на чесне зізнання про те, що двічі була за крок від весілля, але в підсумку скасовувала урочистість. За словами артистки, вона двічі розривала заручини, оскільки вчасно усвідомлювала, що у цих стосунків немає майбутнього.

Також Камалія привідкрила завісу таємниці над особистим життям дочок, визнавши, що у Арабелли та Мірабелли вже з'явилися перші шанувальники. Артистка не приховує, що у дівчаток є друзі протилежної статі, але вчить дочок тому, що для серйозного кроку має настати свій час.

Про особу: Данило Білий Данило Білий — сучасний український ведучий, стендап-комік і креатор, який офіційно є військовослужбовцем ЗСУ. Данило служить у складі 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр). В армії він займається переважно "креативом": бере участь у медійних проєктах бригади та є ведучим популярного YouTube-шоу "Двіж", де військові в неформальній обстановці спілкуються з цивільними. До повномасштабного вторгнення був відомий як професійний ведучий заходів (весілля, корпоративи), радіоведучий на "Хіт FM" (з 2019 по 2023 рік) і стендап-комік.

