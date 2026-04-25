Відомий український гуморист приєднався до армії: де він служить

Віталій Кірсанов
25 квітня 2026, 19:47
За словами Данила Білого, його шлях до армії розпочався з волонтерської діяльності.
Український гуморист приєднався до армії
Український гуморист приєднався до армії / колаж: Главред, фото: instagram.com/danylo.bilyi

Коротко:

  • Данило Білий служить у складі 3-ї окремої штурмової бригади
  • Білий зазначив, що його залучають до різних ініціатив

Відомий український гуморист і ведучий Данило Білий приєднався до війська. Подробиці про свою службу комік розповів у проекті "Наодинці з Гламуром".

За словами Білого, його шлях до армії почався з волонтерської діяльності: він допомагав військовим, брав участь у медіапроєктах і співпрацював із 3-ю штурмовою бригадою. Пізніше, близько року тому, він офіційно приєднався до Збройних сил України.

"Оформився я вже офіційно рік тому, до цього просто був з бригадою, допомагав 3-й штурмовій, ми робили медійні проєкти. А потім уже все — оформили. Я тепер військовослужбовець, до кінця вже. В основному я займаюся креативом. Я ведучий "Двіжа", коли треба щось придумати, мене іноді залучають. Дозволяють мені брати участь у великих проєктах, і ми креативимо", — поділився ведучий.

Білий зазначив, що його залучають до різних ініціатив, де потрібен нестандартний підхід і творче мислення, а також дають можливість працювати над масштабними проєктами.

Він звернувся до представників творчих професій, підкресливши, що армія потребує їхніх навичок. За його словами, сьогодні затребувані не тільки бойові спеціальності, а й робота у сфері медіа, комунікацій та рекрутингу, де кожен може зробити свій внесок.

Про особу: Данило Білий

Данило Білий — сучасний український ведучий, стендап-комік і креатор, який офіційно є військовослужбовцем ЗСУ.

Данило служить у складі 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр). В армії він займається переважно "креативом": бере участь у медійних проєктах бригади та є ведучим популярного YouTube-шоу "Двіж", де військові в неформальній обстановці спілкуються з цивільними.

До повномасштабного вторгнення був відомий як професійний ведучий заходів (весілля, корпоративи), радіоведучий на "Хіт FM" (з 2019 по 2023 рік) і стендап-комік.

