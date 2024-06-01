Була моєю опорою: у родині Барака Обами сталося горе

Мішель Обама повідомила, що втратила свою матір.

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У Мішель Обами померла мама / Колаж Главред, фото Instagram/michelleobama

У родині колишнього президента США Барака Обами сталося нещастя. Померла мати Мішель Обами, Меріан Робінсон. Їй було 86.

Як повідомляє Page Six, колишня перша леді, 60 років, оголосила про цю новину в п'ятницю в спільному пості в Instagram зі своїм чоловіком, колишнім президентом Бараком Обамою, повідомивши своїм послідовникам, що Робінсон "мирно померла сьогодні вранці".

"Моя мама Меріан Робінсон була моєю опорою, завжди поруч з усім, що мені було потрібно. Вона була незмінною опорою для всієї нашої родини, і ми з розбитим серцем повідомляємо, що сьогодні вона померла, - написала Мішель Обама на своїй сторінці в Instagram.

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Мішель Обама - що про неї відомо? Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама є нащадком чорношкірих рабів. Її прапрапрапрабабусю 1850 року вказав у заповіті американський рабовласник як майно як "негритянську дівчинку Мелвінію" вартістю 475 доларів, передає Вікіпедія. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження.

В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. У саду президентської резиденції Мішель Обама розвела город. На невеликій ділянці землі вона планувала вирощувати дешеві та смачні екологічно чисті овочі. У цьому починанні її вже порівнюють з Елеонорою Рузвельт, яка в розпал Великої депресії стала вирощувати овочі на своїй ділянці. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. Крім того, перша леді США оголошувала лауреата головної номінації премії Оскар "Найкращий фільм". Мішель Обама знялася в епізодичній ролі в популярному американському молодіжному серіалі "АйКарлі" (5 сезон). У ньому вона зіграла саму себе. У 2015 році разом із Керрі Вашингтон і Сарою Джессікою Паркер знялася для травневої обкладинки журналу Glamour. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Під час президентської кампанії 2016 року Мішель Обама публічно підтримала кандидатуру Гілларі Клінтон і виступила на Національному з'їзді Демократичної партії у Філадельфії. Вона також неодноразово виступала на публіці в рамках кампанії Клінтон, зокрема разом із кандидатом. У травні 2018 року Мішель Обама разом із чоловіком уклали контракт із компанією Netflix на зйомку фільмів і серіалів. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming). Її ім'ям названо новий відкритий вид павука Spintharus michelleobamaae.

Далі пара додала: "Ми хотіли запропонувати деякі роздуми про її чудове життя", і додала кілька слайдів, які саме це й зробили.

Обами описали покійну як людину, сповнену "мудрості" та "неупередженості". Робінсон "глибоко розуміла, що найгостріші кути у світі завжди можна відшліфувати з невеликою витонченістю".

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Нагадаємо, раніше дочок Барака і Мішель Обами Малію і Сашу Обама сфотографували на вечірці, де вони відпочивали цілу ніч безперервно в клубі Bird Streets Club в Лос-Анджелесі у вівторок, одягнені у відвертий одяг.

Раніше Джей Ло показала фотографії з весілля, які раніше не бачили шанувальники, і привітала чоловіка зі святом. На першому знімку Аффлек тримає свою щасливу дружину на руках, на другому - пара цілується на тлі святкового салюту.

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