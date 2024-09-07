Ріанна проігнорувала колишню подругу Наомі Кепбелл

Барбадоська співачка Ріанна проігнорувала свою колишню подругу Наомі.

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ASAP Rocky і Ріанна - батьки двох хлопчиків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Барбадоська співачка і бізнесвумен Ріанна, мабуть, проігнорувала свою колишню подругу Наомі Кемпбелл у вірусному відео з Тижня моди в Нью-Йорку, опублікованому в соціальних мережах у п'ятницю.

За даними Page Six, у відео, яке опублікував фанат на X, співачка вийшла на подіум показу Alaïa, щоб знайти своє місце в першому ряду. Усі очі були спрямовані на неї, коли вона мала сліпучий вигляд у вкритій кристалами сітчастій сукні від дизайнера.

Фото розкішної співачки можна подивитися тут

відео дня

Можна було побачити, як вона привітала колишнього головного редактора британського Vogue Едварда Еннінфула, і повністю проігнорувала Кемпбелл, яка також сиділа в першому ряду разом зі стилістом Лоу Роучем.

Супермодель, здавалося, спостерігала за урочистим виходом Ріанни, коли вона підняла на неї очі.

Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. У 16 років переїхала до США, щоб почати кар'єру співачки. Пізніше вона підписала контракт із Def Jam Recordings. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. 12 лютого 2023 року Ріанна виступила в перерві "Супербоула". Це був перший виступ Ріанни за останні роки. Нових пісень співачка не представила. Вона народила двох дітей від американського репера ASAP Rocky.

Користувачі в мережі віджартувалися на тему колишньої дружби Ріанни і Наомі Кемпбелл.

Модель і володарка премії "Греммі", безумовно, були друзями - або, принаймні, знайомими - в якийсь момент.

Їх кілька разів фотографували разом, і в травні 2016 року їх навіть бачили за вечерею в італійському ресторані.

Однак шанувальники припустили, що їхня дружба могла зруйнуватися, коли Ріанна почала зустрічатися з мільярдером Хассаном Джамілем у 2017 році.

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Нагадаємо, раніше Ріанна, яка вдруге стала матір'ю, нарешті розсекретила ім'я малюка. Незвичайне ім'я другої дитини Ріанни і A$AP Rocky стало відоме через місяць після народження співачки. 35-річна співачка і 34-річний репер назвали свого сина Ріот Роуз Маєрс, згідно зі свідоцтвом про народження.

Нагадаємо, раніше в мережі вже була інформація про те, що Ріанна вдруге стала мамою і навіть нібито народила доньку. Між тим, ці чутки виявилися неправдою.

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