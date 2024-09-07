УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Ріанна проігнорувала колишню подругу Наомі Кепбелл

Олена Кюпелі
7 вересня 2024, 23:33
30
Барбадоська співачка Ріанна проігнорувала свою колишню подругу Наомі.
Якнайшвидше Роккі, Ріанна
ASAP Rocky і Ріанна - батьки двох хлопчиків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Барбадоська співачка і бізнесвумен Ріанна, мабуть, проігнорувала свою колишню подругу Наомі Кемпбелл у вірусному відео з Тижня моди в Нью-Йорку, опублікованому в соціальних мережах у п'ятницю.

За даними Page Six, у відео, яке опублікував фанат на X, співачка вийшла на подіум показу Alaïa, щоб знайти своє місце в першому ряду. Усі очі були спрямовані на неї, коли вона мала сліпучий вигляд у вкритій кристалами сітчастій сукні від дизайнера.

Фото розкішної співачки можна подивитися тут

відео дня

Можна було побачити, як вона привітала колишнього головного редактора британського Vogue Едварда Еннінфула, і повністю проігнорувала Кемпбелл, яка також сиділа в першому ряду разом зі стилістом Лоу Роучем.

Супермодель, здавалося, спостерігала за урочистим виходом Ріанни, коли вона підняла на неї очі.

Хто така Ріанна

Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. У 16 років переїхала до США, щоб почати кар'єру співачки. Пізніше вона підписала контракт із Def Jam Recordings.

За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100.

12 лютого 2023 року Ріанна виступила в перерві "Супербоула". Це був перший виступ Ріанни за останні роки. Нових пісень співачка не представила.

Вона народила двох дітей від американського репера ASAP Rocky.

Користувачі в мережі віджартувалися на тему колишньої дружби Ріанни і Наомі Кемпбелл.

Модель і володарка премії "Греммі", безумовно, були друзями - або, принаймні, знайомими - в якийсь момент.

Їх кілька разів фотографували разом, і в травні 2016 року їх навіть бачили за вечерею в італійському ресторані.

Однак шанувальники припустили, що їхня дружба могла зруйнуватися, коли Ріанна почала зустрічатися з мільярдером Хассаном Джамілем у 2017 році.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Ріанна, яка вдруге стала матір'ю, нарешті розсекретила ім'я малюка. Незвичайне ім'я другої дитини Ріанни і A$AP Rocky стало відоме через місяць після народження співачки. 35-річна співачка і 34-річний репер назвали свого сина Ріот Роуз Маєрс, згідно зі свідоцтвом про народження.

Нагадаємо, раніше в мережі вже була інформація про те, що Ріанна вдруге стала мамою і навіть нібито народила доньку. Між тим, ці чутки виявилися неправдою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ріанна новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй

Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй

23:50 Спорт
У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

23:36 Україна
Рік "невизначеності" минув: Португалія подарувала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

Рік "невизначеності" минув: Португалія подарувала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

23:09 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ні граму більше: скільки потрібно додавати порошку під час прання - цифра здивує 48723

Ні граму більше: скільки потрібно додавати порошку під час прання - цифра здивує

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з винограду 8132

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з винограду

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори 6236

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд 5521

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

Останні новини

01:30

Олімпійську спортсменку було вбито через місяць після Олімпіади-2024 у Парижі

00:20

Дівчина Роналдо в бікіні похвалилася соковитими формами

07 вересня, субота
23:57

У родині Ніколь Кідман сталася трагедія

23:50

Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй

23:36

У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
23:33

Ріанна проігнорувала колишню подругу Наомі Кепбелл

23:09

Рік "невизначеності" минув: Португалія подарувала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

22:18

Шоптенко зізналася, хто міг стати її партнером на "Танцях з зірками" замість Зеленського

22:16

Розвідки Британії та США заявили про "найсерйознішу загрозу з часів Холодної війни"

Реклама
21:39

Усе охопив вогонь і дим: з'явилися фото наслідків удару по складу боєприпасів у РФВідео

21:31

Ризик зіткнення з Росією: в НАТО відповіли, чому не закривають небо над Україною

21:06

Як розбити грудки синтепону у куртці: маленький м'яч врятує увесь верхній одяг

20:58

Балується горілочкою на призьбі: зрадниця Анна Asti втекла в село

20:30

РФ зупинила наступ майже на всіх ділянках: Буданов розповів, чого чекати взимку

20:23

Пригрозив нафтою: Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів

20:03

Квартира Єфросиніної постраждала від російської атаки: "Злякалася до нудоти"

19:49

Україну накрило "бабине літо": якою буде погода 8 вересня

19:35

Які втрати РФ на фронті: свіжі даніПогляд

19:31

Краще за ATACMS: Україна може завдавати ударів більшої дальності, але є одна умова

19:19

Чи вимикатимуть світло в Україні 8 вересня: відповідь "Укренерго"

Реклама
18:51

"Заяви про окупацію можна множити на нуль": ЗСУ підняли прапор у Нью-Йорку - DeepStateВідео

18:36

Операція ЗСУ стала першим кроком: Україна хоче примусити Путіна до миру

18:27

Нові втрати РФ на Курщині: ЗСУ ракетами знищили понтонні переправи

18:21

Церковне свято 8 вересня: що заборонено робити на Різдво Пресвятої Богородиці

18:03

"Ми сидимо на 70-й хвилині матчу": Буданов зробив заяву про перелом війни

18:01

ЗСУ випалюють ворога новою зброєю: на фронті з'явились дрони "Дракони" - CNN

17:25

Небезпека для України: в Німеччині росте рейтинг проросійських партій - Bild

17:15

Окупанти "просочуються" у Вовчанськ: як змінилась ситуація на Харківщині

17:00

Куди поділися сестри Петрик: продовжують виступати і пишуть пісні російською мовоюВідео

16:48

Росіяни вдарили по Харкову: у місті два прильоти, виникла пожежа

16:23

"Три-чотири доби ситуація вже краща": Зеленський розповів про бої під Покровськом

16:21

Україна вирвалась на 7 місце: медальний залік Паралімпіади поповнили два "золота"

16:20

Ще один накивав п'ятами: мовчунка Сєдокова підтвердила третє розлученняВідео

16:17

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

15:34

Літаючий автомат Калашнікова: ЗСУ вперше застосували проти РФ унікальну розробку

15:28

РФ змінила тактику: ворог просувається до стратегічно важливого міста Донеччини

15:23

Склад ракет із КНДР злетів у повітря: нові деталі потужних вибухів у РФ

15:07

Медведєв вибухнув мріями про розпад США і передрік РФ "санкції назавжди"

14:46

Зіркові примхи: українська актриса розповіла, як здивувала її Пугачова на зйомках у Києві

14:42

"Щось цвірінькаєш і гавкаєш": Сергій Притула поставив на місце втікача Волошина

Реклама
14:42

Які квіти можна посадити під зиму: топ-5 найкращих варіантів

14:35

Коштують копійки: чому в Україні стрімко дешевшають яблука

14:23

Війська РФ переключилися з Покровська на інше місто - генерал Маломуж

13:50

Передача іранських балістичних ракет РФ: Україна зробила жорстку заяву

13:50

Впорався: з'явилися новини про лікування короля Чарльза

13:43

Що робити з півоніями восени: одна маніпуляція забезпечить розкішне цвітіння навесніВідео

13:35

Війська РФ зупинено на важливому напрямку: у ЗСУ зробили заяву

13:26

Склад північнокорейських ракет палає досі: СБУ влупили по Воронезькій області

12:50

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з виноградуВідео

12:46

РФ вдарила по ринку Костянтинівки з артилерії: є загиблі та поранені

^
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти